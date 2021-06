Catalina Uribe

Terminó la fase de grupos de la Copa América para Colombia y no pudo ser más decepcionante, pues apenas lograron clasificar a los cuartos de final como terceros del Grupo B.



Pero si consiguieron el objetivo de la clasificación, ¿por qué se percibe como negativo?



Hay que admitirlo, el formato de este torneo es bastante mediocre, pues el hecho de que sólo un equipo por grupo quede eliminado en la primera fase, hace que no se requiera mucho esfuerzo para lograr el pase a la siguiente ronda.



Y ese es el caso de los colombianos, pues sólo lograron sumar 4 de 12 puntos posibles. Además, más allá de los resultados, su desempeño estuvo lejos de lo que se espera de una selección que ha llegado a ser quinta en una Copa del Mundo, pero a la que hace rato no se le ve una idea clara de juego, y que termina obteniendo resultados más de manera fortuita que por un trabajo serio y consistente.





Empezó el torneo venciendo por la mínima a Ecuador, gracias a un gran gol de laboratorio de Edwin Cardona, pero terminó sufriendo para mantener el resultado.



Después llegaría el empate sin goles ante Venezuela, en el que Colombia tuvo numerosas opciones de gol, en especial una chilena de Mateus Uribe, pero que dejó como figura al guardameta Wuilker Faríñez, quien le atajó de todo a los cafeteros.



El peor partido de los dirigidos por Reinaldo Rueda ha sido la derrota ante Perú, que empezaron perdiendo con gol de Sergio Peña. Y aunque logró igualarlo con un penalti de Miguel Ángel Borja, un autogol de Yerry Mina sentenció el 2-1 definitivo a favor de los incas.



El último encuentro que jugaron fue ante Brasil, en el que no sólo mostraron lo mejor de su juego, sino el cual comenzaron ganando con una espectacular chilena de Luis Díaz en el minuto 10.



Aguantaron la ventaja hasta el 78, cuando Roberto Firmino igualó el juego en la jugada más polémica de la Copa América, pues antes del remate el balón golpeó en el árbitro Néstor Pitana.





La acción fue tan dudosa que la Federación Colombiana solicitó a la Conmebol que sancionara al juez argentino. Al final, Casemiro decidió a favor de la Canarinha a los 100 minutos del partido.



Con estos resultados, los colombianos sellaron su clasificación en la cuarta jornada, pero tuvo que esperar hasta la quinta para que se definiera su posición en la tabla, por lo que tras el empate de los brasileños con Ecuador y el triunfo de Perú sobre Venezuela, finalmente fue tercero.

En síntesis, aunque el desempeño de Colombia en la fase de grupos de la Copa América 2021 tuvo más bajos que altos, y hasta estuvo envuelto en polémicas, logró el objetivo de clasificar a los cuartos de final. Vamos a ver si el nivel del equipo le alcanza para seguir en el torneo o si hasta acá llegarán los dirigidos por Reinaldo Rueda.