Catalina Uribe

El PSG empezó la temporada 2020-21 con una derrota por la mínima en la Supercopa de Francia ante el Lille en Tel Aviv, pero ¿este resultado es preocupante para el cuadro parisino?



Aunque el portugués Xeka, tras una asistencia de Burak Yilmaz, fue el verdugo de los parisinos en esta final, los dirigidos por Mauricio Pochettino sufrieron al no contar con sus grandes figuras y de algunos de sus refuerzos, quienes sin duda habrían sido claves para darle este título a su equipo.



Y es que fue evidente la ausencia de Kylian Mbappé, quien acaba de regresar de vacaciones y se quedó en Francia, o la de Neymar, Marquinhos y Ángel Di María, quienes siguen descansando tras jugar la final de la Copa América.





Además, a excepción de Achraf Hakimi, quien fue titular, y Georginio Wijnaldum, que entró al minuto 70, los parisinos no pudieron contar con Sergio Ramos, quien sigue lesionado, ni con Gianluigi Donnarumma.



Estas ausencias no han permitido que Pochettino pueda trabajar con todos sus jugadores, por lo que hallar un equipo idóneo para vencer al Lille, que sí contó con sus estrellas, Jonathan David y Yilmaz, ha sido una labor más difícil, lo que se tradujo en la derrota.



Sin embargo, esto le da una esperanza a los parisinos de cara a esta temporada, pues a pesar de las bajas sólo perdieron por la mínima, e incluso tuvieron un mejor juego en algunos pasajes del encuentro, pues cuando cuenten con todas sus estrellas tendrán, casi que sin duda alguna, un equipo todavía más competitivo.



En síntesis, aunque el PSG no logró vencer al Lille, es evidente que más que un mal desempeño, fue la ausencia de sus grandes estrellas la que le pasó factura en este partido. Por eso, cuando Mauricio Pochettino logre trabajar con todo su equipo, podrá lograr mejores resultados de cara a sus objetivos en la Ligue 1 y en la Champions League.