Catalina Uribe

El técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz, está en el ojo del huracán por dejar fuera de la convocatoria para los amistosos ante Chile y Argelia a dos de los estandartes del equipo, James Rodríguez y Radamel Falcao García.

Y es que aunque el listado se dio a conocer el pasado primero de octubre, el debate no ha terminado, pues se trata de dos de los jugadores que más han aportado a la selección en los últimos años. Incluso, Queiroz tuvo que negar un supuesto pacto con James de que no lo convocaría para que pudiera enfocarse en el Real Madrid, lo que aumentó la polémica.

¡DECISIÓN DE QUEIROZ!



El técnico de la Selección Colombia aseguró que la ausencia de James y Falcao en la convocatoria obedece a un análisis previo del estratega. pic.twitter.com/aqOGCZF5CY — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) October 8, 2019

Entonces, ¿tiene razón el seleccionador al no convocarlos?

En el caso de James, creo que no, puesto que aunque el argumento de que los amistosos son para probar nuevos jugadores tiene sentido, pero la selección cafetera está en un proceso nuevo, por lo que Queiroz debe conocer más profundamente a sus jugadores. Además, el mediocampista del cuadro merengue debe adaptarse a un nuevo estilo en el equipo, y la única manera de hacerlo es jugando con sus compañeros, inclusive los amistosos.

Así mismo, aunque si bien es cierto que James está en un proceso de consolidación en el Real Madrid, lo que debe pesar para una convocatoria a la selección nacional es su nivel en la cancha, y él ha demostrado, cada vez que Zinedine Zidane se lo permite, que está jugando muy bien, incluso anotó un gol clave ante Granada, por lo que si el argumento para no llamarlo es precisamente ese, Queiroz tomó la decisión que no era.

Por otra parte, en el caso de Falcao, el máximo goleador del seleccionado colombiano no ha logrado consolidarse en el Galatasaray, e incluso no pudo jugar ante el Genclerbirligi por una lesión en el tendón de Aquiles, por lo que el entrenador hizo bien en no llamarlo, pues el ‘Tigre’ necesita recuperarse física y anímicamente para jugar tanto en su club como en la selección.

En síntesis, la decisión de Carlos Queiroz de dejar a James Rodríguez fuera de los amistosos ante Chile y Senegal no fue la mejor, en especial si lo necesita para consolidar la columna vertebral de Colombia. Por el contrario, Radamel Falcao necesita un descanso esta fecha FIFA, por lo que la no convocatoria es lo más conveniente para él en este momento.