En una final en la que ninguno de los rivales llegaba como claro favorito, Flamengo remontó ante River Plate y ganó en el Estadio Monumental de Lima la primera final de la Copa Libertadores que se jugó a partido único en 60 años de historia del torneo.

Tras 10 minutos sin dominio claro, el colombiano Rafael Santos Borré rompió el cero en el minuto 14, enviando un latigazo desde el punto de penalti tras un centro de Ignacio Fernández que no pudo ser despejado por cinco defensas brasileños.

Por más de 70 minutos River estuvo a un paso de celebrar el bicampeonato continental, pero en el 89’ cambió la historia del partido. Gabriel Barbosa, Gabigol, quien había estado ausente durante casi todo el encuentro, apareció en el lugar preciso para rematar frente a la portería de Franco Armani tras una asistencia de Giorgian de Arrascaeta e igualar el partido. Y cuando parecía que se iban a ir a la prórroga, Barbosa apareció con un remate desde el centro de la portería para voltear el resultado y darle al Flamengo su segunda Libertadores.

Sin embargo, el héroe de los brasileños terminó con una mancha el partido, al ser expulsado por doble amarilla en el minuto 95 tras discutir con el banco de River Plate. La primera había sido tras quitarse la camiseta en la emocionante celebración de su segundo gol.

Pero, ¿por qué Flamengo logró conquistar esta Copa Libertadores?

Aunque River empezó mejor el encuentro, los campeones reaccionaron en el segundo tiempo y su insistencia en el arco de Armani rindió frutos con los goles de Gabigol, quien demostró por qué es un crack. Un jugador clave no necesita hacer 80 jugadas de peligro en el arco contrario para inclinar la balanza a favor de su equipo.

Por otra parte, los argentinos no jugaron un partido inteligente, pues no sólo se exigieron de más en lo físico, por lo que terminaron mal el encuentro, sino que no supieron aprovechar la ventaja de Santos Borré, lo cual les jugó en contra y le facilitó las cosas a los brasileños, que reaccionaron cuando debían y que terminaron quedándose con la victoria y con el título.

Finalmente, esta final fue la ‘acaba maldiciones’, pues Barbosa tocó el trofeo antes del partido, lo que generalmente se convierte en una señal de mala suerte para quien lo hace. Además, el entrenador Jorge Jesús conquistó su primer título continental, luego de perder dos finales consecutivas de la Europa League con el Benfica, la de 2013 ante Chelsea y la de 2014 ante Sevilla.

En síntesis, el más hábil y el más estratégico se quedó con la Copa Libertadores 2019, pues Gabriel Barbosa apareció como el gran héroe de Flamengo, que acabó con las ilusiones de Marcelo Gallardo y de River Plate de quedarse con el bicampeonato.