Catalina Uribe

Se jugó una nueva edición de Le Classique, en el cual el PSG y el Marsella igualaron sin goles en el Vélodrome, y que además estuvo marcado por las decisiones del VAR, en particular las anotaciones anuladas a ambos equipos y la expulsión de Achraf Hakimi, que dejó al cuadro parisino con un hombre menos por más de media hora.



Pero, ¿se pueden considerar como polémicas las decisiones del videoarbitraje en el clásico del fútbol francés?

💥 Un autogol de Luan Peres le estaba dando la ventaja al PSG, pero no subió al marcador ¿Estuvo bien anulado?@OM_Espanol 0-0 @PSG_espanol #LeClassique 🇫🇷⤵️ pic.twitter.com/HbfUD32tc9 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) October 24, 2021



Aunque las actuaciones del VAR suelen estar rodeadas de protestas airadas, en especial de los perjudicados, en este caso, estuvo acertado en dos de las 3 decisiones, mientras que en una tercera todavía no está muy claro si actuó bien o no.



En el primer caso, en el minuto 14, Neymar estaba milimétricamente adelantado cuando remató un tiro que Luan Peres introdujo en su propia puerta, lo que invalidaba dicha acción.



Cinco minutos después, lo mismo le sucedió a Arkadiusz Milik, quien aprovechó un centro de Pol Lirola, quien estaba en fuera de lugar, para poner en ventaja a los locales, pero de nuevo el videoarbitraje hizo bien su trabajo y anuló la jugada.



Por otra parte, en el caso de la expulsión de Hakimi, el árbitro que había pitado una supuesta mano de Cengiz Ünder, quien fue derribado por el jugador del PSG fuera del área. Y aunque sí hubo falta, las imágenes no prueban que haya mala intención, por lo que la roja directa no es tan clara, y sí terminó condicionando el encuentro para los parisinos.



En síntesis, el debate sobre el VAR en el Marsella-PSG queda abierto, pues pese a que su intervención fue acertada en dos jugadas, en la más debatible no queda claro si la decisión fue la correcta, aunque esto no significa necesariamente que haya sido errónea. Sólo resta ver si este debate trasciende o se queda sólo en lo que ya sucedió en el partido.