Catalina Uribe

En lo que podría definirse como una final de 'foto finish', el polaco Robert Lewandowski superó al argentino Lionel Messi por apenas cuatro votos y conquistó el premio The Best de la FIFA al mejor jugador por segundo año consecutivo.



Mientras Lewandowski sumó 48 votos, Messi obtuvo 44. Por su parte, el otro finalista, el egipcio Mohamed Salah, recibió 39.



Además, el reconocimiento de este año lo convierte en el segundo futbolista que gana este galardón en dos ocasiones seguidas, después de que Cristiano Ronaldo lo lograra en 2016 y 2017.

🚨¡ROBERT LEWANDOWSKI se lleva el premio FIFA #TheBest a Mejor Jugador del 2021! 🔥



🇵🇱 El polaco superó en las votaciones a Lionel Messi🇦🇷 y Mohamed Salah🇪🇬pic.twitter.com/ji9ECDZrPL — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 17, 2022



Pero, ¿es 'Lewy' justo ganador de The Best este año?



Aunque los tres candidatos han hecho méritos para estar ahí, como Leo Messi y la Copa América con Argentina o los aportes de Salah en el Liverpool, lo de Lewandowski ha sido impresionante este año.



Su desempeño en la Bundesliga, en la que además de conquistar el título con el Bayern Múnich, anotó 41 goles, superando el récord de Gerd Muller de 40 con el mismo club en la temporada de 1971-72, le da puntos para llevarse el galardón.



No obstante, su gran logro sigue siendo demostrar que es un goleador nato, pues sumando lo que hizo con el Bayern y la selección polaca, llegó a 69 goles, convirtiéndose así en el máximo artillero de año natural de 2021, superando por 18 anotaciones a su escolta, Kylian Mbappé, que sumó 51.



En síntesis, con sus logros en 2021, Robert Lewandowski demostró por qué merece ser nombrado como The Best por la FIFA. Ahora sólo resta ver si este año sumará su tercer galardón o si veremos que alguien más lo conquiste.