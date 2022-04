Catalina Uribe

El PSG quiere seguir demostrando por qué es el gran dominador de la Ligue 1 en los últimos tiempos, por lo que sigue sumando puntos sin parar para conquistarla esta temporada.



Y eso está a un paso de lograrlo, pues su victoria en Le Classique ante el Olympique de Marsella en la jornada 32 lo dejó con 15 puntos de ventaja sobre su rival cuando apenas faltan seis jornadas.





Pero, ¿cómo logró el cuadro parisino quedarse con el duelo más importante del fútbol francés?



No fue precisamente fácil, pues el equipo de Jorge Sampaoli logró cuestionar la superioridad de los de Mauricio Pochettino, en especial en el 1-1 parcial, en el que desnudaron sus falencias defensivas, pues un error de Gianluigi Donnarumma se tradujo en el tanto de Duje Caleta-Car.



Sin embargo, el PSG, que empezó ganando con un golazo de Neymar tras un pase soberbio de Marco Verratti, superó los efectos de la anotación de Caleta-Car y logró la victoria gracias al héroe de siempre, Kylian Mbappé, quien aprovechó que el VAR vio una mano y marcó de penal el 2-1 definitivo al final del primer tiempo.





Y aunque a cinco minutos del final William Saliba anotó el que habría sido el empate, el videoarbitraje lo anuló por fuera de juego, y el cuadro parisino se quedó con el Clásico francés.



Pero, a pesar de la victoria, la deteriorada relación con los aficionados se hizo evidente también en este partido, por lo que Pochettino dijo que "en un partido me gustaría tener a nuestra gente de nuestro lado apoyando como siempre. Lamentablemente no es así y eso no lo podemos cambiar".



En síntesis, el PSG le ganó Le Classique al Olympique de Marsella y ya tiene 15 puntos de ventaja sobre los marselleses, por lo que el título de la Ligue 1 está a la vuelta de la esquina. Sólo resta ver si este campeonato le ayudará a recuperar la conexión con sus fanáticos.