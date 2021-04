Catalina Uribe

Tras la jornada 32 de LaLiga 2020-21, es muy posible que en menos de una semana el Barcelona se convierta en el nuevo líder, lo cual causaría que la cima de la competición tenga el primer cambio desde la fecha 14, cuando el Atlético de Madrid se quedó con el liderato para no soltarlo, hasta ahora.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



¿Qué tan probable es que el cuadro blaugrana le arrebate la punta a los colchoneros cuando se ponga al día con el Granada?



Aunque nada está dicho en el fútbol, si tenemos en cuenta cómo está jugando el Barça y que los resultados de este fin de semana lo llevaron a estar apenas a dos puntos del primer lugar, el equipo de Ronald Koeman tiene buenas probabilidades de lograrlo.





No hay duda de que los culés han logrado recuperarse de la dolorosa caída en El Clásico hace un par de semanas, como lo demostraron goleando al Athletic Club para quedarse con la Copa del Rey, así como con sus triunfos sobre Getafe y Villarreal.



Además, como ya lo mencioné, están a dos puntos del liderato no sólo por su victoria sobre el Villarreal, sino porque el Atleti puso en peligro su primer lugar después de caer en su visita al Athletic, lo que, sumado con el empate del Real Madrid sobre el Betis, le deja al Barça la opción de tomarse la cima servida en bandeja de plata.



Eso sí, para que se de el cambio de líder, lo que tiene que hacer el cuadro blaugrana es vencer al Granada en el Camp Nou, lo que no sólo le daría el liderato momentáneo, sino que si lo mantiene sería clave incluso para conquistar LaLiga, pues precisamente se enfrentará con el Atlético el próximo 8 de mayo, y si gana ese juego podría tener el título liguero en sus manos.



En síntesis, los resultados de este fin de semana jugaron a favor del Barcelona para que se convierta en el nuevo líder de LaLiga, por lo que tendrá que poner de su parte para lograrlo, y si sigue trabajando, podría incluso quedarse con el campeonato esta temporada.