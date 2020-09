Catalina Uribe

Después del empate del Real Madrid ante la Real Sociedad, llegó el momento para el debut del Barcelona en LaLiga 2020-21, que llegará el próximo domingo cuando reciba al Villarreal.

Y si los merengues tuvieron un verano atípico, lo de los blaugranas fue de locos.

Primero, el humillante 8-2 que le propinó el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League. Luego, la salida de Quique Setién y la llegada de Ronald Koeman al banquillo. Y, para completar, el intento fallido de Lionel Messi de salir del club.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo llega el Barça a la competición liguera?

El principal problema en este momento es la inestabilidad que ha generado Koeman en el vestuario, no sólo reflejado en lo sucedido con Messi, sino en su decisión de prescindir de jugadores importantes como Luis Suárez y Arturo Vidal.

Sin embargo, lo más grave es que el cambio en el banquillo blaugrana no sólo ha causado conmoción entre los jugadores, sino que ha alterado la institucionalidad misma, pues a los múltiples escándalos recientes se suma la demanda de Setién porque el club no lo ha liquidado. Esta situación es tan perjudicial que el actual entrenador todavía no ha podido ser inscrito ante LaLiga, por lo que su presencia ante el Villarreal todavía está en duda.

A todo esto se suma el hecho de que su único fichaje hasta el momento es el mediocampista bosnio Miralem Pjanić, cuestionado sobre todo porque llega al equipo a los 30 años, cuando lo que se ha pedido es que se empiece a renovar la plantilla, además de que se tenga en cuenta a los jugadores de la Masía.

En síntesis, el inicio de la era de Ronald Koeman en el Barcelona ha estado lleno de polémica, y eso que no ha empezado a jugar en LaLiga. Vamos a ver si logra mostrar una versión digna de la historia blaugrana en esta competición o si las controversias harán que su salida del club sea más pronta de lo esperado.