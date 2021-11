Catalina Uribe

Hoy llegó otro de los momentos más esperados en el PSG.



Sergio Ramos, el único de los grandes fichajes parisinos en el pasado mercado que no había debutado, finalmente lució la camiseta del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, y lo hizo como titular durante los 90 minutos de la victoria en la Ligue 1 por 1-3 en la casa del Saint Etienne.



Además de lo que significa para el PSG, este fue un gran evento para el mismo Sergio, quien compartió un sentido mensaje en sus redes sociales tras el partido.





"Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea. Han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol".



"Pero eso ya forma parte del pasado, del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo".



"Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más", fue lo que compartió el internacional español.



Pero, ¿cómo fue el primer encuentro de Sergio Ramos como jugador del PSG?



En realidad, fue un partido muy tranquilo para Ramos quien, aunque no tuvo mucho trabajo defensivo, cumplió cuando fue exigido, lo que es muy positivo para un equipo que suele sufrir bastante en la zaga.



Además, ya empezó a mostrar su jerarquía y sus cualidades en otras áreas del campo, como con su habilidad para distribuir el balón en el mediocampo, ayudando a sus compañeros a quedar en posición de ataque.



Igualmente, fue muy preciso al evitar los contragolpes de sus rivales, e incluso tuvo tiempo para acercarse al área rival, dejando claro su deseo de aportarle muchos goles al cuadro de Pochettino.



En síntesis, un muy contento y emocionado Sergio Ramos cumplió en sus primeros 90 minutos en la cancha como jugador del PSG. Sólo resta ver cómo será el resto de su nueva era como parisino.