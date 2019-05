Kylian Mbappé se queda en el PSG

Catalina Uribe

El futuro de Kylian Mbappé ha sido centro del debate esta semana.

Todo comenzó en la gala de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP), donde dijo que “quizás sea el momento de tener más responsabilidades. Quizás sea en el Paris Saint-Germain, con gran placer, o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto”.

Las declaraciones desataron numerosos rumores que ponían al joven talento del actual campeón de la Ligue 1 en el Real Madrid en el verano de este año. Pero el cuadro parisino no perdió el tiempo para proteger a su estrella y publicó un comunicado en el que asegura que "hay vínculos muy fuertes que unen al PSG y a Kylian Mbappé desde hace dos años y la historia común proseguirá la próxima temporada".

Pero el drama no paró aquí, pues el técnico Thomas Tuchel aseguró que "tengo claro lo que quiero, pero en el fútbol todo es posible. El club ha dado su posición. Yo lo sigo con atención, pero no soy ingenuo. De nada sirve que yo diga aquí algo, pueden pasar muchas cosas. Yo digo claramente que quiero que se queden. Pero si no es así, encontraremos soluciones".

Pero, ¿en realidad estas declaraciones de Kylian eran para pensar que estaba decidido a dejar el equipo y cambiar de aires este verano?

No creo, pues hay que tener en cuenta que estamos hablando de un joven de 20 años que ya es campeón del mundo, por lo que es normal que quiera ser más responsable en un equipo que le ofrece un reto interesante como el querer ganar la esquiva Champions League. Y es que dichas responsabilidades las puede asumir sin problema en el PSG.

Sin embargo, aunque el cuadro parisino no tiene que preocuparse por su partida en este momento, fue una muy buena idea marcar territorio y hacer una declaración oficial que desterrara cualquier duda de su continuidad, pues lo consideran como una pieza clave para lograr los objetivos del club.

En lo que se refiere a los deseos del jugador, el mismo Mbappé nunca ha mostrado públicamente que quiera jugar en otro equipo, por lo que los rumores sobre un futuro blanco no tienen más respaldo que el deseo de los merengues de contar con él pronto.

En síntesis, las declaraciones de Kylian Mbappé causaron más revuelo del normal. Por eso, si yo fuera el PSG estaría tranquilo sobre su futuro inmediato, el cual sin duda estará atado al cuadro parisino.