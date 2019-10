El racismo en el Bulgaria-Inglaterra

Catalina Uribe

Hoy he decidido escribir sobre un tema que no me gusta para nada, pero que me parece necesario tocar para crear conciencia sobre un flagelo que ya no debería existir, pero que lamentablemente todavía seguimos viendo a diario alrededor del mundo.

Se trata del racismo, y específicamente sobre el incidente en el partido de las eliminatorias a la Eurocopa 2020 entre Bulgaria e Inglaterra.

Ayer, en dicho encuentro, el árbitro tuvo que parar dos veces las acciones en la primera parte, puesto que se escucharon cánticos racistas contra varios jugadores ingleses, proferidos por algunos aficionados locales. Los ultras búlgaros también realizaron saludos nazis y agitaron camisetas con el lema No Respect. El tema estuvo tan tenso que el croata Ivan Bebek estuvo considerando la suspensión del partido.

Learn more about UEFA's three-step procedure to empower referees to act against racism... — UEFA (@UEFA) October 15, 2019

Las reacciones a lo sucedido no se han hecho esperar. Además de las quejas de la Federación Inglesa, el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, presionó para que el presidente de la Unión Búlgara de Fútbol, Borislav Mihaylov, renunciara a su cargo.

Así mismo, la UEFA confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario tras el partido, puesto que responsabiliza a la federación búlgara de incumplir su normativa disciplinaria por comportamiento racista.

Tras todo lo relatado, sólo me queda decir que cualquier ataque racista debe ser condenado, por lo que tanto la decisión del presidente de la federación búlgara como las acciones de la UEFA son las correctas en este caso. Ojalá que esto no siente un mal precedente y que se diseñen estrategias que ayuden a evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.