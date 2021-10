EFE

Tom Brady, mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, se citará este domingo en el Gillette Stadium con su antiguo equipo, los Patriots de Nueva Inglaterra, en un juego que puede depararle un nuevo récord en su carrera.

Brady, de 44 años, está a solo 68 yardas de arrebatar a Drew Brees el récord de pase, que está en 80.358.



Brees dijo que está listo para ver caer su marca en Foxborough.



"Creo que los récords deben romperse", dijo el ex mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans, amigo de Brady desde 1999, y quien estará en el juego trabajando como comentarista para la cadena NBC Sports.



Brees estableció en 2018 el récord, anteriormente en manos de Peyton Manning. Entonces lanzó un 'touchdown' de 62 yardas a Tre'Quan Smith durante un partido en casa que su equipo ganó a Washington por 43-19.



"Estaría totalmente a favor de Brady con sólo lanzar la primera jugada del juego", dijo el exjugador.



"Dijiste que necesita, ¿qué? ¿68 yardas? Hagamos que Nueva Inglaterra patee en la zona de anotación, comience en el 25 y que lance uno a Mike Evans", añadió.



"No hay duda de que creo que será derribado bastante rápido. No puedo pensar en un tipo que haya invertido más en su carrera y en su preparación y en lo que significa para el juego. Definitivamente es un récord especial porque habla a la longevidad que ha podido experimentar y al nivel en el que ha podido jugar", puntualizó.