EFE

El presidente de Las Vegas Raiders Mark Davis presumió este miércoles que el nuevo Allegiant Stadium que costó casi dos billones de dólares fue escogido por la NFL como sede del Super Bowl LVIII a realizarse en 2024.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"Hemos sido galardonados con el Pro Bowl, el draft de la NFL y ahora el premio más grande de todos: El Super Bowl. Cuando no estás ganando en el campo, a veces es agradable ganar fuera, y hoy es una gran victoria para todos nosotros", compartió Davis.



La construcción del Allegiant Stadium costó 1.9 miles de millones de dólares. Fue inaugurado en julio de 2020 y tiene una capacidad para 65.000 aficionados.



La NFL exige que el aforo de los estadios para un Super Bowl sea de 70.000 butacas, pero el emparrillado de los Raiders tiene la viabilidad de agregar cinco mil lugares más dada su funcionalidad.



Las Vegas, casi fuera de la postemporada este año, albergarán el Pro Bowl y el Draft de la NFL del 2022 además del gran partido de 2024, designaciones que celebrarán con un espectáculo de luces sobre su avenida principal Las Vegas Strip la noche de este miércoles.



El Super Bowl LVIII está programado para jugarse el 11 de febrero del 2024.



El Allegiant Stadium ganó la designación al Caesars Superdome hogar de los Saints que por problemas de calendario desfasaron la oportunidad de que New Orleans reciba el duelo por el título de la NFL hasta el 2025.



Los beneficios económicos que traerá esta designación, según el presidente del comité anfitrión del Super Bowl de Las Vegas Maurice Gallagher, serán de 500 millones de dólares en beneficios económicos.



Gallagher reconoció que dos años es poco tiempo para prepararse, pero se jactó de la experiencia de una ciudad como Las Vegas, Nevada que está acostumbrada a organizar grandes eventos.



"¿Qué es más grande que un Super Bowl?, nada. Esta ciudad está preparada para este tipo de cosas. No quiere decir que otras ciudades no lo puedan hacer, pero esto es a lo que nos dedicamos", argumentó el directivo.



El Super Bowl LVII de 2023 se realizará en Glendale, Arizona, en el hogar de los Cardinals.



Esta temporada el Super Bowl LVI se jugará el domingo 13 de febrero de 2022 en Los Angeles, California.