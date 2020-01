Mahomes lleva al Super Bowl a los Chiefs y Mostert a los 49ers

EFE

La jornada dominical de las Finales de Conferencia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) dejó a los Chiefs de Kansas City y a los 49ers de San Francisco como los grandes ganadores, que con sendas victorias se acreditaron un boleto al Super Bowl LIV.



Casi inmediatamente después de conocerse a los dos contendientes del Super Bowl, los Chiefs se perfilaron favoritos en las casas de apuestas de Estados Unidos como potenciales ganadores.

Así fue el largo camino que recorrimos en los #NFLPlayoffs esta temporada, pero viene el partido más importante de todos, ¡el #SuperBowlLIV! pic.twitter.com/w7ZHJ1P7Tp — NFL en Español (@NFLEspanol) January 20, 2020

El Super Bowl LIV está programado para el próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium, de Miami Gardens, en Florida.



Los dos partidos en que se disputaron los títulos de las respectivas conferencias, la Americana (AFC) y la Nacional (NFC), tuvieron como sus principales protagonistas al mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, y al corredor Raheem Mostert, de los 49ers.



En Kansas City, Mahomes corrió para un touchdown que cambió el destino del partido, agregó tres pases de anotación y los Chiefs consiguieron el boleto al Super Bowl al vencer 35-24 a los Titans de Tennessee.



Los Chiefs (14-4) ganaron el título de la AFC y se hicieron con su primer viaje al Super Bowl en medio siglo, después que no conseguirlo desde 1970, y por tercera vez en su historia.



El veterano entrenador Andy Reid y el propietario Clark Hunt recibieron el Trofeo Lamar Hunt, llamado así por su padre, emblemático del título de la AFC.



Mahomes lució casi al final del segundo cuarto cuando al no encontrar receptor disponible, decidió correr 27 yardas sobre la línea lateral izquierda hasta la zona de anotación y dio a los Chiefs su primera ventaja dentro del partido.



A partir de ese momento, los Chiefs superaron a los Titans en todo el terreno de juego.



De la misma manera en que lo hicieron la semana pasada, cuando tuvieron que remontar una desventaja de 0-24 contra los Texans de Houston, esta vez los Chiefs tuvieron que remontar nuevamente.



Estando 0-10 y posteriormente 7-17, el equipo de Kansas City logró una ventaja de 35-17.



Mahomes completó 25 de 35 pases para 294 yardas con tres envíos de anotación y corrió para otra, no cedió ninguna interceptación y fue derribado dos veces dentro de la zona de protección.



Esta vez, el mariscal de campo reserva Ryan Tannehill no pudo ser factor ganador con los Titans al completar 21 de 31 pases para 209 yardas, con dos pases de anotación.



Si en el duelo Chiefs contra Titans los mariscales de campo fueron protagonistas, en el duelo celebrado en San Francisco el gran héroe fue el corredor Mostert, quien consiguió 220 yardas y cuatro touchdowns, que permitieron a los 49ers derrotar 37-20 a los Packers de Green Bay y conseguir el pase al Super Bowl LIV.



Los 49ers (15-3) además de ganarse el título de la NFC también avanzaron a su primer Super Bowl en siete años.



Los de San Francisco, que ganaron sólo 10 partidos en las dos primeras temporadas bajo el mando del entrenador en jefe Kyle Shanahan y el gerente general John Lynch, ahora son uno de los dos equipos que puede acreditarse el título de campeón del Super Bowl.



Además lo lograron venciendo por segunda ocasión al mariscal de campo estelar Aaron Rodgers y a los Packers (14-4), que estaban ya derrotados al concluir la primera parte con un parcial de 27-0.



Con su victoria, los 49ers se convirtieron en el tercer equipo en llegar al Super Bowl un año después de ganar cuatro o menos partidos, uniéndose a los Bengals de Cincinnati (1988) y a los Rams de San Luis (1999).



Mostert, un exdestacado jugador de los equipos especiales, contribuyó en gran medida a la victoria de los 49ers, además de ser clave para este equipo, liderándolos con 772 yardas por tierra en la temporada regular.



Consiguió anotaciones de 36 yardas en el primer cuarto, de 9 y de 18 en el segundo, y de 22 en el tercero.



Mostert se convirtió en el único jugador en la historia de la NFL en correr por al menos 150 yardas y tres touchdowns en la primera mitad de un partido de postemporada.



Mientras que su mariscal de campo Jimmy Garoppolo tuvo una tarde sin problemas, dejando todo el trabajo a Mostert, y terminó con 6 pases completados de 8 intentos para 77 yardas ganadas por aire.



Rodgers completó 31 de 39 pases para 326 yardas, con dos pases de anotación y dos interceptaciones, pero todo lo hizo en la segunda parte cuando el partido ya estaba sentenciado a favor de los 49ers.



El mariscal de campo estelar de los Packers ya tuvo la marca más baja de su carrera con 3,15 yardas por intento en una derrota de 37-8 el pasado noviembre en la Semana 12 de la temporada regular y repitió la misma experiencia en el partido decisivo.



Los Packers perdieron el título de la NFC por tercera vez desde su último viaje al Super Bowl después de la temporada 2010.