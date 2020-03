La NFL no pospondrá el Draft

EFE

El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, a través de un memorando interno que envió este jueves a todos los equipos reiteró que la programación del sorteo universitario que está previsto realizarse del 23 al 25 del próximo abril se mantendrá sin ningún cambio.



El memorando también sirvió para que Goodell dejase "bien claro" a los que critican sus decisiones desde dentro de la organización, que no las va a permitir.



Goodell señala en el memorando, al que ha tenido acceso varios medios de comunicación, entre ellos la cadena ESPN, que "la discusión pública de los asuntos relacionados con el sorteo universitario no tiene ningún propósito útil y es motivo de acción disciplinaria".



El comisionado de la NFL recordó que el Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de la NFL se reunió el jueves y fue "unánime e inequívoco de que el sorteo universitario debe avanzar según lo programado", a pesar de la pandemia de coronavirus que ha interrumpido el trabajo en la mayor parte de la nación y obligado a toda la suspensión deportiva.





Goodell reconoció que tendría que haber cambios significativos y les dijo a los equipos que se prepararan para llevar a cabo el sorteo universitario fuera de las instalaciones del club y con un número limitado de personas.



Las promesas universitarias y sus familias no estarán presentes físicamente en el lugar donde se celebre el sorteo, siempre de acuerdo al memorando interno de la NFL, que discrepa abiertamente con los gerentes generales de los equipos.



"Todos reconocen que las condiciones de salud pública son altamente inciertas y no hay garantía de que podamos elegir una fecha diferente y confiar en que las condiciones serán radicalmente más favorables de lo que son hoy", escribió Goodell.



El sorteo universitario, el evento más grande en el calendario fuera de los campos de juego que tiene la NFL, fue originalmente programado como un acto abierto a celebrarse en Las Vegas antes de que esos planes fueran descartados hace 10 días cuando la liga anunció que no estaría abierto al público.



"También creo que el sorteo universitario puede servir a un propósito muy positivo a nuestros clubes, seguidores y al país en general, y muchos de ustedes han estado de acuerdo", escribió Goodell en el memo.



A principios de esta semana, las fuentes de la liga informaron que se habían planteado mantener el sorteo universitario según lo programado a pesar de una recomendación del subcomité de gerentes generales de la NFL de que se retirara.



Los gerentes generales estaban preocupados de que, en este entorno actual, con las actividades fuera de temporada canceladas y las instalaciones del equipo cerradas, no habrá suficiente tiempo de realizar todas las pruebas necesarias ante de hacer una selección.



Como son los exámenes físicos de los jugadores, la recopilación de pruebas psicológicas y la obtención de más información verificada sobre los jugadores, además de los desafíos logísticos de algunos equipos que tienen que realizar el sorteo desde su sede.



Uno de eos directivos que se expresó en contra de la celebración del sorteo universitario de la NFL fue Mickey Loomis, de los Saints de Nueva Orleans, y miembro del subcomité de Gerentes Generales, quien se decantó por el aplazamiento del evento.



"Yo personalmente estaría a favor de retrasar el sorteo universitario, que nos permita hacer parte del trabajo que nuestros observadores de talento y personal normalmente hacen", comentó Loomis.



El directivo de los Saints recordó que solo la logística de realizar el sorteo universitario, sin tener acceso al mundo de los jugadores, creaba muchos problemas de todo tipo