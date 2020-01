EFE

El exbaloncestista estadounidense Kobe Bryant ha fallecido este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California), informa el portar TMZ Sports.

Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas.

Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes. Según agrega TMZ Sports su esposa, Vanessa Bryant, ni sus hijos estaban en la nave.

Testigos oculares, agrega el portal, el motor del helicóptero hizo un sonido extraño antes de que cayera al suelo. La causa del accidente está siendo investigada.

El exjugador de los Angeles Lakers utilizaba habitualmente su helicóptero Sikorsky S-76 privado para desplazarse.

Bryant estaba casado con Vanessa y tenía cuatro hijas: Gianna, Natalia, Bianca y la recién nacida Capri.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL