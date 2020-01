Con información de EFE - beIN SPORTS

Estrellas de Hollywood y famosos del mundo del espectáculo y el deporte lloran la muerte de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto que falleció este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabasas (Los Ángeles, EE.UU.).



Bryant, que murió junto a otras cuatro personas, no solo triunfó en las canchas de baloncesto como figura de Los Angeles Lakers sino que también fue una gran personalidad fuera de ellas y toda una celebridad en Estados Unidos y el resto del mundo.



Un ejemplo de su éxito al margen de la parcela deportiva fue el Óscar que ganó al mejor cortometraje de animación por "Dear Basketball" (2017).



"Como todos, estoy aturdida y entristecida por la muerte de Kobe Bryant. Mi corazón está roto por su esposa y familia", dijo la presentadora y cómica Ellen DeGeneres en Twitter.

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 26, 2020



Las redes sociales se convirtieron rápidamente en el lugar elegido por diferentes famosos para rendir tributo a Bryant (su fallecimiento es tendencia mundial en Twitter).



El comediante Trevor Noah y el actor Jeremy Renner coincidieron en la misma reacción: "Esto es desgarrador".



"Simplemente devastada de oír lo de Kobe Bryant. Un atleta extraordinario y un genuinamente amable y maravilloso hombre", expresó la actriz Reese Witherspoon.



"¡Descansa en paz Kobe! Mis pensamientos y oraciones están con tu familia", indicó la también actriz Octavia Spencer.



Por su parte, el cantante Bruno Mars afirmó que Bryant fue "un superhéroe en la pista" y dijo estar "seguro de que también lo fue para su familia".

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020



"Impactado y entristecido de escuchar lo de Kobe Bryant. Para nosotros en Philly (Filadelfia, donde nació el jugador), era uno de los nuestros. Su pérdida se sentirá por toda la ciudad", dijo M. Night Shyamalan, director de películas como "The Sixth Sense" (1999).



"La leyenda del baloncesto Kobe Bryant nos ha sido arrebatado demasiado pronto. Descansa en paz, Mamba (la Mamba Negra era el apodo de Bryant)", escribió el también cineasta y músico John Carpenter

El Paris Saint-Germain se pronunció a través de sus redes sociales lamentando la trágica muerte del MVP de la NBA.

The club would like to express its deepest condolences to his family and friends, to the @Lakers and the @NBA family after the tragic passing of Kobe Bryant. RIP, legend. 🙏🏼 pic.twitter.com/vKMHmzvK5Z — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 26, 2020

Kobe era una fan declarado del AC Milan y el club rossonero dejó un sentido mensaje con una imagen del exjugador usando su camisa oficial.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

El equipo olímpico de Estados Unidos expresó por medio de su cuenta de Twitter el dolor de la pérdida del jugador, que consiguiera dos oros en las competencias.

Legend.



Rest In Peace, Kobe Bryant. pic.twitter.com/AbAbNzUEwR — Team USA (@TeamUSA) January 26, 2020

El defensivo de los Texans de Houston, JJ Watt, en Twitter escribió: "No puede ser verdad. Simplemente no puede ser. Verdaderamente terrible. Descansa en Paz Kobe".

El exescolta de los Spurs de San Antonio, el argentino Manu Ginóbili, expresa todo el dolor con una sola palabra: "Devastado".

Otros jugadores y exjugadores de la NBA también han comenzado a ofrecer sus pensamientos por la tragedia ocurrida con la muerte de Bryant, la que califican de "desoladora". El ala-pívot de los Cavaliers de Cleveland, Kevin Love se expresa con un "Por favor no. Por favor Dios, no. No puede ser verdad".

El exalero Paul Pierce, de los Celtics de Boston escribe: "Esto no es real en este momento".

Otra exestrella que se enfrentó a Bryant, el exescolta de los Heat de Miami y de los Bulls de Chicago, Dwayne Wade, reaccionó en su cuenta de Twitter con la expresión de "¡Nooooooooooo Dios por favor No!".

El exescolta de los Bulls de Chicago Scottie Pippen, que hizo historia junto a Michael Jordan, admite que se encuentra sin palabras para expresar lo que siente. "Estoy atónito. Las palabras ni siquiera pueden acercarse a describirlo. Solo un día increíblemente triste y trágico", escribe Pippen.

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

El base de los Wizards de Washington se expresa con cuatro signos de interrogación "????". El alero Paul George, de Los Angeles Clippers, pide que no se juegue hoy la jornada de la NBA en memoria de Bryant.

Por su parte el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, escribe: "Maldición. RIP Mamba. Que tu memoria sea una bendición".

El pívot camerunés de los Sixers de Filadelfia Joel Embiid asegura que "Hombre, ni siquiera sé por dónde empezar. Empecé a jugar al baloncesto por KOBE después de ver las Finales del 2010. Nunca antes había visto el baloncesto y esa Final fue el punto de inflexión de mi vida. QUERÍA SER COMO KOBE. ¡Estoy tan abrumado ahora mismo!. LEYENDA RIP".

La base Chloe Jackson de la WNBA también recuerda al figura de Bryant y lo que significó para el mundo del baloncesto. "Nunca olvidaré este momento. Tu impacto en el juego, tu impacto en los deportes. Una inspiración, una leyenda, un icono, la Cabra.RIP Kobe", escribe Jackson.

Junto a Watt otros jugadores estelares del mundo del deporte de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) como los mariscales de campo Tom Brady, Brett Favre y Patrick Mahomes también han expresado a través de las redes sociales su desolación por la muerte de Bryant.

"@TomBrady: "Ya te extrañamos Kobe", escribe el mariscal estelar de los Patriots de Nueva Inglaterra.

We miss you already Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼 — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

Favre, exmariscal de los Packers de Green Bay y miembro del Salón de la Fama señala en su Twitter: "Noticias increíblemente tristes sobre @kobebryant Oraciones y condolencias a su familia. #RIPMamba ?? ??".

Mientras que el joven Patrick Mahomes II, que será el mariscal de campo titular con los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl LIV, que se va a jugar el próximo domingo, en Miami, contra los 49ers de San Francisco, también muestra su tristeza.

"@PatrickMahomes Hombre, no Kobe ... ¡Oraciones a su familia y amigos! #RIPMamba"