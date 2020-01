EFE

El partido que debían disputar este martes los Lakers y los Clippers en el Staples Center de Los Ángeles -el primero que jugaría el que fuera equipo del fallecido Kobe Bryant en el escenario de sus mayores éxitos- ha sido aplazado sin fecha debido al dolor que inunda a la franquicia californiana, informó este lunes la Liga estadounidense.

