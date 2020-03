Stephen Curry planea jugar los Olímpicos de Tokio

EFE

El base estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, regresó la pasada noche a la competición tras perderse cuatro meses y 58 partidos de liga y aunque su equipo perdió por 113-121 ante los Raptors de Toronto, brilló con su juego individual y confirmó que sus planes para este verano es estar en Tokio 2020 con la selección de Estados Unidos.



Curry, que acabó el partido con 23 puntos (6-16, 3-12, 8-8), siete rebotes y siete asistencias, en 27 minutos que estuvo en la pista del Chase Center, admitió que espera ir a más en su condición física y que su gran objetivo este verano no será otro que el de estar listo para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si al final es elegido para formar parte del equipo nacional.



De momento, Curry se encuentra ya en la lista de los 44 jugadores que han quedado como finalistas de los que saldrán los 12 que formen el equipo de Estados Unidos que viaje a Japón a defender el título de campeones olímpicos.





Aunque reconoció que quedaba todavía mucho tiempo para definir el equipo que viaje a Tokio, en su mente siempre ha estado el objetivo de la selección nacional y los Juegos Olímpicos, en los que nunca ha participado, pero ya tiene dos medallas de oro con Estados Unidos en el Campeonato del Mundo.



"Es mucho tiempo lo que todavía falta y como hemos visto todo puede suceder cuando compites, pero lo de disputar unos Juegos Olímpicos siempre lo he tenido en mi radar", destacó Curry, quien señaló que la lesión le hizo ser también realista de cara a como sería su recuperación.



Curry desde el pasado 30 de octubre no ha podido jugar al sufrir la fractura de la mano izquierda y los médicos no habían previsto que tuviese una recuperación tan rápida.



"No era realmente un pensamiento hasta hace poco cuando sabía dónde estaba listo para jugar. En este momento, el enfoque, obviamente, es solo tratar de permanecer sano los últimos 20 partidos que aun faltan de liga, recuperar mi ritmo normal de juego, alcanzar el nivel ideal de baloncesto y mostrar que estoy listo para competir al máximo".



Curry dijo que sin su equipo en la fase por el título tendrá que aprovechar al máximo los partidos que restan de competición para ponerse en la mejor forma y luego el descanso hasta el mes de julio cuando se conocerá el equipo nacional que viaje a Tokio le vendrá bien para estar al máximo de preparación física.



"Obviamente terminaremos el 16 de abril, cuando concluya la temporada regular de la NBA", analizó Curry. "Luego habrá que esperar a ver como queda formado el equipo nacional de cara a comenzar el campamento de entrenamiento en Las Vegas y como es lógico ese sigue siendo mi objetivo una vez que concluya la liga para los Warriors", apuntó.



Su compromiso por formar parte del equipo nacional es una de las razones por las que aseguró que no ha vuelto a la competición para jugar de manera esporádica sino cada partido de los que restan y trabajar al máximo de cara a entrar de lleno en el nuevo esquema de los Warriors y asegurar que su recuperación es completa.



"No quiero tener ninguna limitación, por el contrario, debo demostrar en el campo que estoy listo para competir al máximo y de ahí que antes tengo que superar todas las pruebas en el campo", agregó Curry, quien el próximo día 14 cumplirá 32 años.