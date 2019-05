Los Raptors vencen 118-109 a los Golden State Warriors en el primer partido de la final

EFE

La actuación de Pascal Siakam y Marc Gasol permitieron a los Toronto Raptors anotarse el primer partido de la final de la NBA ante los Golden State Warriors al ganar por 118-109 en la ciudad canadiense.



Los Raptors terminaron por desquiciar a los actuales campeones de la NBA con un Siakam inspirado en ataque, 32 puntos gracias a un tercer periodo espléndido en el que encestó 14 puntos, y un Gasol que al descanso era el máximo anotador del partido con 14 puntos pero que también brilló en tareas defensivas.



Gasol terminó con 20 puntos y siete rebotes mientras que Kawhi Leonard encestó 23 puntos y se hizo con ocho rebotes. Por su parte, Serge Ibaka terminó con cinco puntos y tres rebotes.

En los Warriors, los 34 puntos de Stephen Curry o los 10 rebotes de Draymond Green fueron insuficientes para parar al equipo canadiense.



El partido de hoy era histórico por varias razones. Es la primera final de la NBA que se disputa fuera de Estados Unidos, la primera en la que participa un equipo canadiense y la primera en la que compiten dos jugadores españoles, Marc Gasol y Serge Ibaka.



También supone un cambio generacional, al menos parcial, ya que por primera vez desde 2014, la final no la disputan los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers.



Estos dos equipos dominaron la NBA durante los pasados cuatro años (Warriors ganó los años 2015, 2017 y 2018 mientras que 2016 fue para los Cleveland de LeBron James).



Pero este año, los Raptors se han ganado a pulso su presencia en la final tras derrotar en los playoff a Orlando Magic, Filadelfia 76ers y Milwaukee Bucks y el equipo de Leonard, Gasol, Ibaka, Kyle Lowry y Siakam, entre otros, ha dado la sorpresa.



Antes del partido, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, reconocía que tras cuatro finales consecutivas contra los Cavaliers, la serie final que se inició hoy era territorio incógnito para sus jugadores.



"Sabemos muy poco del equipo de Toronto e incluso si se incluyen los dos partidos (que Raptors y Warriors han disputado) de este año, jugadores en ambos equipos no jugaron así que no puedes sacar muchas conclusiones de esos vídeos", explicó Kerr.



"Así que esta serie, a diferencia de la de los años pasados, será contra un enemigo desconocido", añadió el entrenador de Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguadola, Jordan Bell y Klay Thompson, el quinteto inicial de hoy.



A esa incógnita, los Warriors acumulaban otro factor extra negativo: la baja de Kevin Durant, quizás el jugador más trascendental del equipo de Oakland.



Con estos parámetros se inició el partido en el Scotiabank Arena de Toronto. El salto inicial se lo llevó Gasol pero fueron los Warriors los que se adelantaron en el marcador 0-2 de la mano de Curry. Tras unos inicios titubeantes, los dos equipos engancharon la directa.



En los cinco primeros minutos, los Raptors colgaron en su marcador 9 puntos de tres triples (Danny Green, Leonard y Gasol). Los Warriors el mismo marcador con un triple de Curry.



Tras un tiempo muerto, el equipo de Toronto le colocó a los Warriors un parcial de 9-0 para despegarse 18-9. Pero los Warriors reaccionaron gracias a dos triples consecutivos de Curry y un parcial de 0-10.



En los últimos minutos del primer cuarto, los Raptors consiguieron despegarse de nuevo de los Warriors para terminar los primeros 12 minutos con un 25-21 a su favor y Gasol como máximo anotador de su equipo con 8 puntos. En los Golden State, Curry terminó con 11 puntos.



En el segundo cuarto, la igualdad fue la tónica inicial. Ibaka, que había entrado por Gasol al final del primer cuarto, anotó dos canastas seguidas, incluido un espectacular mate de los que gustan al jugador español, para alejar a los Raptors 31-26.



Pero tras un tiempo muerto de Kerr, los Warriors reaccionaron y a falta de cinco minutos para el descanso se colocaron un punto por delante, 40-41 gracias a un triple de Thompson.



Los Warriors no volvieron a ponerse por delante del marcador en el segundo cuarto. Gasol adelantó a su equipo con un tiro de dos puntos a falta de cuatro minutos para el descanso y a partir de ese momento, los Raptors aumentaron paulatinamente la distancia.



Al descanso se llegó con 58-49, nueve puntos de diferencia, con Gasol como el máximo anotador del partido con 14 puntos, y 6 rebotes, seguido de Curry con 13 puntos.



En los Raptors, sólo Siakam estaba cerca del español con 12 puntos. Mientras, Leonard se fue al vestuario con un pobre 8 puntos, inusual en el jugador del equipo canadiense.



El tercer periodo fue el espectáculo de Siakam en los Raptors y Curry en los Warriors. El primero anotó 14 puntos mientras que el base de Golden State se quedó en 13.



El tercer periodo concluyó con un 88-81 para los Raptors y todo abierto para los últimos 12 minutos. Pero el equipo de Toronto fue capaz de controlar el cuarto periodo, para desesperación de los Warriors, anotando 30 puntos, dos más que el Golden State.