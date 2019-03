LeBron James supera a Michael Jordan en lista de anotadores

EFE

El alero estrella LeBron James protagonizó una noche de contrastes con el hito histórico de haber superado al legendario Michael Jordan en el cuarto lugar de la lista de todos los tiempos de encestadores y a la vez hacerlo con la derrota de su equipo de Los Angeles Lakers.



James saltó a la pista del Staples Center con el doble objetivo de no solo superar al ídolo de su infancia como encestador sino también ganar el partido ante los Nuggets de Denver y devolverle la esperanza a los Lakers de cara a mantenerse en la lucha por llegar a los playoffs.



El primero los consiguió con los 13 puntos que le hacían falta para convertirse en el cuarto máximo anotador histórico de la NBA y dejar atrás la marca conseguida por Jordan, la leyenda de los Chicago Bulls.



El récord se materializó cuando James, con 5:38 minutos por jugarse del segundo periodo, anotó bandeja tras recibir asistencia del veterano base Rajon Rondo.



"He hecho muchas cosas en mi carrera y esto se coloca entre lo mejor junto con ganar un campeonato. Para un niño de Akron, Ohio, que necesitaba inspiración y necesitaba algún tipo de influencia positiva, MJ era ese tipo para mí", declaró James. "Quería sacar la lengua como MJ, quería ponerme mis zapatos como MJ, quería que los niños me admiraran como MJ".



James abrió la noche ante Denver con 32.280 puntos y finalizó el partido con 31 puntos (32.311 desde que llegó a la NBA) tras 31 minutos de acción, en los que también aportó 7 rebotes y 7 asistencias.



Al final, James superó los 32.292 puntos de Jordan, pero los Lakers perdieron de locales por 99-115 ante los Nuggets, que tuvieron al alero Will Barton anotó 23 puntos y el pívot serbio logró un doble-doble de 12 tantos, 17 rebotes, ocho asistencias y tres recuperaciones de balón.