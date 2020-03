Jugadores de la NBA recibirán salario completo

EFE

La NBA tiene todo listo para que los jugadores puedan recibir el próximo 1 de abril el último cheque con el que tendrán todos los salarios de la temporada cubiertos, aunque la competición se encuentre suspendida por causa del coronavirus.



Pero dejará abierta la posibilidad de recuperar futuros salarios de los partidos cancelados hasta el 15 de abril, de acuerdo a un memorando de la liga que envió este viernes a todos los equipos.



A medida que la pandemia de coronavirus paraliza a la NBA y la nación, los partidos cancelados y la pérdida de ingresos hacen que la NBA pueda acogerse a la flexibilidad financiera basada en la disposición de fuerza mayor en el acuerdo de negociación colectiva.





Aunque la NBA ya elevó su crédito en 550 millones de dólares, la opción de no pagar el salario a los jugadores está vigente.



La figura de la fuerza mayor recogida en el Convenio Colectivo permite una retención de 1/92,6 por ciento del pago por partido cancelado basado en circunstancias catastróficas.



El lenguaje legal incluye varios escenarios como guerra, desastres naturales y epidemias/pandemias.



La NBA planea informar a los equipos y jugadores antes de la fecha de pago del 15 de abril sobre las intenciones de la liga, según el memo.



La mayoría de los jugadores de la NBA habrán recibido alrededor del 90 por ciento del salario de su temporada después de los pagos del 1 de abril y el pasado domingo también recibieron otro cheque, cuatro días después que el comisionado Adam Silver había ordenado la suspensión de la competición tras dar positivo al coronavirus, el pívot de los Jazz de Utah, el francés Rudy Gobert.



Los partidos de la NBA se pierden todos los días, las instalaciones de entrenamiento se han cerrado indefinidamente y Silver dice que no está claro cuándo, o incluso si, la temporada de la NBA puede reanudarse este año.



La liga ha estado buscando fechas en los campos hasta fines de agosto con la esperanza de retrasar la temporada y salvar mínimamente los playoffs.



Por su parte, los dueños de los 30 equipos de la NBA se preparan para pérdidas financieras masivas, especialmente si la temporada no puede reanudarse.



Si la NBA ejerce la figura legal de la fuerza mayor en los partidos perdidos hasta ahora, la liga podría pagar a los jugadores más tarde si esos encuentros se recuperan de alguna manera durante una reanudación posterior de la competición.



La mayoría de los jugadores reciben 24 cheques anualmente, y los primeros 12 cheques incluyen el impuesto de depósito del 10% que van acumulando.



Incluso antes del brote de coronavirus, la liga había estado proyectando que los jugadores no recibirían el 100% de su depósito de garantía.