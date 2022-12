EFE

El exfutbolista brasileño Arthur Antunes Coimbra 'Zico', ídolo histórico del Flamengo, afirmó que no aprecia una "diferencia brutal" entre el equipo de Río de Janeiro y el Real Madrid con vistas al próximo Mundial de Clubes de la FIFA.



"Los equipos están prácticamente recomenzando la temporada. Entonces, no veo al Real Madrid con una diferencia brutal" con respecto al Flamengo, aseguró Zico en declaraciones al portal "ge" publicadas este miércoles.



Real Madrid y Flamengo, en su condición de campeón de Europa y Sudamérica, respectivamente, serán las dos grandes atracciones del Mundial de Clubes de la FIFA, que se celebrará entre los días 1 y 11 de febrero en Marruecos.



Para Zico, los grandes clubes brasileños, como Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro, no están hoy tan lejos de los equipos europeos.



En este sentido, recordó la final del Mundial de Clubes de 2019, en la que el 'Fla' plantó cara al Liverpool inglés, que solo conquistó el título gracias a un tanto del brasileño Roberto Firmino en la prórroga (1-0).



"Ahora creo que existe una igualdad de condiciones porque en 2019 Flamengo llegó cansado. Con Everton Ribeiro y (el uruguayo Giorgian) De Arrascaeta juntos y en forma, es otra historia", apuntó el excentrocampista.



Zico también tuvo palabras de elogio para otra de las estrellas de la actual plantilla flamenguista: Gabriel Barbosa 'Gabigol'.



"Me gusta mucho. Tiene mucha personalidad y eso es importante. Sabe tomar decisiones y es un gran profesional; vive su vida, pero dentro del campo se entrega totalmente", indicó.



La única incógnita para Zico es saber cómo encajara el cuadro carioca la llegada del técnico portugués Vítor Pereira tras la inesperada salida de Dorival Júnior, con el que ganó la Copa Libertadores de 2022.



"Si hubiera seguido Dorival sería más fácil saber lo que esperar porque el grupo lo conoce y formó un ambiente maravilloso. Claro, ahora, con este cambio, las personas se quedan esperando para ver cómo va a ser la forma de jugar. Cada técnico tiene su método", expuso.