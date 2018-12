Sergio Ramos quiere repetir en el Mundial de Clubes

EFE



El Madrid se convirtió el año pasado en el primer club que lograba revalidar el título y ahora tiene la posibilidad de ser el equipo que más veces gana el torneo, ya que si alcanza su cuarto título logrará romper el empate y superar en esta clasificación histórica al Barcelona.



Ramos, en declaraciones a FIFA.com, deja al margen estas circunstancias porque su "objetivo siempre es ganar. Esa es la mentalidad de este club".



El capitán del equipo madridista disputó este torneo por primera vez en Marruecos en 2014 y además de levantar el título de campeón, fue premiado con el Balón de oro como el mejor jugador de la competición.

Hoy aterrizaron en Abu Dabi para la 🏆🇦🇪 #ClubWC 2018.



Hace justo un año, el 16 de diciembre de 2017, el 🇪🇸 @realmadrid levantaba su segundo título mundial. pic.twitter.com/VfxLuupXug — #ClubWC 🏆🇦🇪 (@fifacom_es) December 16, 2018



"Más allá del reconocimiento individual, también por cómo se dio. Pude hacer gol en la semifinal, pero me lesioné. Parecía que no iba a llegar a la final y finalmente puede jugar infiltrado y volví a marcar. El equipo ganó y la verdad que tengo un recuerdo muy bonito, muy especial", explicó Ramos.



Tras ganar en Japón 2016 y EAU 2017, el equipo regresa a Abu Dabi con dos notables ausencias, las de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.



"Creo que no se verá una gran diferencia en el campo. Tenemos un equipo muy similar a pesar de la ausencia de Cris, que era un jugador muy determinante para nosotros. Competiremos con la misma filosofía que ha tenido siempre el club. El objetivo siempre es ganar", repitió.



El defensa apuntó que "el Mundial del Clubes es un premio a la temporada que se ha hecho el curso anterior. Te da esa oportunidad de reivindicarte como campeón del mundo y es una experiencia muy bonita".



"Tenemos muy buenos recuerdos porque lo hemos logrado en tres ediciones. Es una competición corta y no hay margen de error. Es una semifinal y una final y queremos volvernos con el título para casa", añadió.



La experiencia siempre es un grado y el Real Madrid acumula mucha tras coronarse hace un año al ganar en la final al Gremio de Porto Alegre.



"Todo influye y suma. Al Madrid lo avala su historia, pero no te puedes dejar llevar por eso, porque hoy en día el escudo no gana a nadie. Cada vez hay más igualdad, pero es cierto que la experiencia es muy importante y el Madrid tiene mucha", recordó Sergio Ramos.