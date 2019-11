EFE

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) sumó su segunda victoria de la temporada al lograr el triunfo en el Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputó en el circuito de Sepang, en el que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) mantuvo su objetivo de acabar todas las carreras de la temporada en el podio a pesar de haber sido undécimo en entrenamientos.

Por el tercer peldaño del podio se produjo un enconado enfrentamiento entre dos pilotos italianos, Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que concluyó a favor del primero.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que había conseguido la "pole position" de entrenamientos, se tuvo que conformar con la séptima posición, tras una mala salida y una carrera en la que prácticamente no pudo recuperar ningún puesto.

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) fue el más rápido en una salida en la que falló Quartararo (Yamaha YZR M 1) y acertó el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que salió undécimo y llegó a final de recta octavo y por el interior de la curva adelantó dos posiciones para situarse sexto y en la segunda curva quinto.

Antes de concluir la primera vuelta Márquez ya era segundo por detrás del español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), líder inicial de la competición, aunque Jack Miller le devolvió el adelantamiento a final de recta.

Viñales marcó la primera vuelta rápida en el segundo giro, por delante de Miller y Márquez, con un trío italiano tras ellos, Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y con Alex Rins (Suzuki GSX RR), séptimo por delante de un irreconocible Fabio Quartararo que no conseguía tener buen ritmo de carrera.

Un giro después la vuelta rápida fue para Rossi, quinto, aunque el único que había conseguido unos metros de ventaja por entonces era Maverick Viñales, cumpliendo con lo que siempre ha vaticinado a lo largo de la temporada "con el circuito limpio por delante puedo marcar mi ritmo", decía.

En esa tercera vuelta Márquez superó a Miller, que intentó sin éxito evitarlo y el de Repsol Honda comenzó la caza de un Maverick Viñales que por entonces ya tenía segundo y medio de ventaja respecto al resto.

Miller se tuvo que defender en la cuarta plaza de un incisivo Valentino Rossi, que mantuvo a raya tanto a Alex Rins como a Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, que cerró el grupo de cabeza, con su compatriota Johann Zarco (Honda RC 213 V) en la novena posición pero a más de un segundo de aquellos.

Aunque Márquez llegó a recortar diferencias respecto a Viñales en la séptima y octava vuelta, el piloto de Yamaha supo aguantar las distancias e incluso incrementarla en el décimo giro.

Super job P1! 🔥 Awesome race! ✊ Thanks to @YamahaMotoGP and to all my closest people! 🙏 Siiii 💪 #12gang @MotoGP pic.twitter.com/PssGx8dSd1