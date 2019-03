EFE



Márquez, que logró su primera "pole position" de la temporada, acumula ya un total de 81 mejores clasificaciones de entrenamiento, aunque en esta ocasión tuvo que esforzarse al máximo para doblegar a algunos de sus más directos rivales prácticamente hasta el último segundo de la clasificación final.



Antes de eso, durante los cuartos libres, se produjo uno de los momentos más tensos, sobre todo para su protagonista, al tener Marc Márquez algún tipo de problema con una de sus Repsol Honda RC 213 V que le obligó a salir del asfalto y dejar la misma apoyada en el guardarraíl para regresar lo más rápidamente posible a su taller y poder tomar la otra moto.



Sin ningún problema más, el campeón del mundo de MotoGP regresó al asfalto y aún tuvo tiempo para marcar el registro más rápido de los cuartos libres.



Desde los primeros minutos de la primera clasificación, el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) se colocaron al frente de la tabla, aunque al barcelonés afincado en Andorra le superaron hasta tres pilotos, su hermano Pol Espargaró (KTM RC 16), el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y el checo Karel Abraham (Ducati Desmosedici GP18).



Aleix recuperó algo de terreno -fue tercero- pero su hermano Pol le apeó de la Q2 por apenas 71 milésimas de segundo.



La segunda clasificación comenzó, como todos se esperaban, con Marc Márquez instalándose al frente de la tabla desde la segunda vuelta y con una estrategia a tres salidas a pista, aunque en la segunda de ellas un fallo en una trayectoria de una curva, que por los ademanes pareció achacar a algún fallo de "comunicación" de los comisarios de pista, le impidió mejorar su tiempo.



En la tercera salida el piloto de Repsol Honda se encontró con un escenario bien distinto pues aunque seguía delante en la tabla, el primero que se le acercó fue el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), quien llevaba algo más atrás a una retahíla de pilotos dispuestos a superar el registro de Márquez, como así fue, ya que primero Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y después el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) le relegaron a la cuarta plaza.



Y aún fue peor, llegó a estar quinto al ponerse otro italiano, Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), segundo tras la estela de Viñales, pero Marc Márquez estaba en pista rodando al límite y con referencias de récord en todos los parciales consiguió completar su séptimo giro con un tiempo de 1:38.304 que el devolvió la primera posición de MotoGP y al que nadie pudo ya arañar milésima alguna.



Con Márquez por octogésima primera vez al frente de una formación de salida de MotoGP, tras su rebufo concluyeron Maverick Viñales y Andrea Dovizioso, que hace buenas sus declaraciones previas en el sentido de que la Ducati Desmosedici es "mucho mejor moto" este año, pues en un trazado en el que antes le tocaba "sufrir" ahora está tercero a 164 milésimas del líder y a escasamente diez del segundo clasificado.



Igual de buena que la mejoría de Ducati en Argentina, es el rendimiento en general de las Yamaha, que a la segunda plaza de Viñales hay que sumar la cuarta de todo un Valentino Rossi, que no necesitará sufrir tanto para remontar como en Qatar, e incluso la sexta y séptima de los pilotos "satélite", el italiano Franco Morbidelli y el francés Fabio Quartararo.



Aunque mejoró, todavía no está en el nivel del que de él se espera, es lógicamente Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), duodécimo, justo por detrás de Pol Espargaró (KTM RC 16) y por delante de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).



Los pilotos de Suzuki no estuvieron en esta ocasión muy afortunados y ni pudieron entrar en la segunda clasificación ni tampoco fue "por los pelos", ya que Alex Rins, cuarto en Qatar y tercero el año pasado en este mismo escenario, se tuvo que conformar con una discreta decimosexta plaza, con Joan Mir en la decimonovena y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18), vigésimo.