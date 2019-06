EFE



Márquez logró un triunfo en Mugello que se resistía desde 2015, cuando lo hizo por última vez Tito Rabat (Kalex), y el triunfo le permite situarse segundo en la clasificación del mundial a sólo dos puntos del todavía líder, el italiano Lorenzo Baldasarri, que remontó desde muy atrás para acabar cuarto.



El suizo Thomas Luthi sorprendió a su compañero de equipo, el alemán Marcel Schrotter en el momento de la salida, en la que Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se colocó rápidamente tras ellos en la curva de final de recta, en la que otro español, Iker Lecuona (KTM) no pudo evitar la caída y ser la primera baja de la categoría intermedia en Mugello.



Luthi buscó con convicción un fuerte ritmo que le permitiese romper la carrera desde el principio para garantizarse la victoria, pero tanto Schrotter como Alex Márquez, con vuelta rápida y nuevo récord de la categoría en el segundo giro (1:51.881), seguido de Luca Marini (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up), intentaron evitarlo por todos los medios y ese quinteto fue el que se formó en apenas tres vueltas al trazado toscano.



Por detrás, en un pelotón mucho más numeroso y encabezado por el británico Sam Lowes (Kalex) y en el que estaba el líder de la clasificación provisional del mundial, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), iban perdiendo terreno poco a poco.



El veterano piloto suizo se mantuvo consistente al frente de la carrera y tras su estela el español Alex Márquez pegado como "una lapa", consciente de que una buena clasificación en Italia, con los problemas de Baldasarri, le podría permitir recuperar terreno en la clasificación provisional del mundial e incluso apuntarse una nueva victoria al más mínimo error del representante helvético.



Luthi y Márquez se destacaron de los otros tres integrantes del grupo, en el que Luca Marini se apercibió de la "jugada" de sus rivales y se puso al frente para intentar neutralizar la intentona de los fugados casi al mismo tiempo en que el español del Estrella Galicia 0'0 decidió adelantar al suizo -noveno giro- para intentar marcar su propio ritmo.



Décima a décima de segundo Alex Márquez fue abriendo un pequeño hueco respecto a sus rivales, Luthi y Marini, con un quinteto perseguidor encabezado por Jorge Navarro y en el que estaba también Lorenzo Baldasarri un poco más atrás.



Seis décimas en la décima vuelta, más de nueve en la undécima, 1,6 segundos en la duodécima y la fuga de Alex Márquez era ya un hecho incuestionable.



Tras él, el dúo formado por Luthi y Marini, que no tardó en adelantar al suizo en las curvas Casanova y Saveli, si bien por detrás se unieron a ellos Navarro y Baldasarri, con Schrotter, el español Augusto Fernández (Kalex) y el italiano Enea Bastianini (Kalex) un poco más atrás.



Al cumplirse el segundo tercio de la carrera -catorce vueltas-, la ventaja del piloto de Estrella Galicia 0'0 era ya de 2,3 segundos, lo que le permitía empezar a pensar en dosificar su ventaja en las siete vueltas que restaban para la conclusión.



Márquez se convirtió en un sólido líder con Luca Marini intentando consolidar la segunda plaza frente a Luthi y los ataques de Baldasarri y Navarro, que fue el primero en quedar descolgado de esa pelea.



Sólo un error o avería podía impedir el triunfo de Alex Márquez, que acabó adjudicándose el triunfo con una ventaja suficiente sobre Marini y Luthi, con Augusto Fernández quinto, Jorge Navarro, que perdió dos posiciones en la última vuelta, séptimo, y Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex), duodécimo.