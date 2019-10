EFE

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no cede un ápice frente a sus rivales, a los que va camino de tiranizar tras forzar en Phillip Island el error del también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) en la última vuelta para adjudicarse la undécima victoria de la temporada con su triunfo en el Gran Premio de Australia de MotoGP.

Maverick Viñales se situó líder de la carrera en la décima vuelta y ahí aguantó hasta el inicio de la última vuelta, cuando en la misma recta de meta y por velocidad le superó como una exhalación la Repsol Honda de Márquez, pero el de Yamaha no quiso arrojar la toalla y en la bajada posterior a la curva de Lukey Heights intentó superar a su rival y los neumáticos de su moto no aguantaron el esfuerzo.

El resultado, Viñales salió por los aires y su moto deslizándose a toda velocidad y dando vueltas de campana para acabar literalmente destrozada por los impactos.

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) sorprendió a todos con una fulgurante salida que le permitió llegar líder a la curva de final de recta, perseguido por el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y el italiano Andrea Iannone (Aprilia RS-GP), con Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en la cuarta plaza y el autor de la "pole position", Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) sexto.

No tardó la carrera en perder a dos de sus protagonistas pues el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) que entró completamente colado en la segunda curva, perdió el control de su moto e impactó con su cuerpo contra el francés Fabio Quaratararo (Yamaha YZR M 1), quedando ambos inmediatamente fuera de carrera aunque sin daños que lamentar, salvo los que ya arrastraba el francés desde la caída de los primeros entrenamientos libres del viernes en Phillip Island.

