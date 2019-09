EFE



El piloto de Corbera resaltó que "sobre todo en la contrarrecta me costaba luchar con las otras motos y por eso he pensado en el triunfo de Jorge Martín el año pasado, que su moto tampoco corría y aquí ganó".



"Analicé la carrera, vi que ganó en la primera vuelta, tirando fuerte y haciendo distancia y si bien a mí me costó un poco sacar ventaja en las primeras vueltas, pero he tratado de mantener un ritmo fuerte y constante", señaló Canet.



Canet explicó que ya había intentando ganar así, en solitario, anteriormente, pero "en Qatar lo intenté y casi me salió, pero la moto allí no corría nada; en Argentina también, pero el neumático deslizaba mucho, y ya en las últimas carreras había decidido no tirar porque me cansaba físicamente".



"Ahora me encuentro muy bien físicamente y ayer lo pensé, por qué no intentarlo, y cuando estaba en la formación de salida he vuelto a pensar en ello", dijo el piloto de KTM.



"Lo que más feliz me hace es, hablando muy mal, es pintarle la cara a mi abuelo, que falleció antes de Le Mans, porque siempre me decía que nunca iba a ganar saliendo desde la pole y escapándome", recordó el piloto.



"Yo le preguntaba '¿por qué?' y me contestaba que no tenía el potencial que tenía por ejemplo Martín el año pasado, para ello, y siempre discutíamos y le dije 'ya verás cómo este año gano una así', nos jugamos un almuerzo y la pena es que nos hemos quedado sin almuerzo, pero desde ahí arriba ha hecho fuerza para que ganase así", comentó Canet.



Ahora, Arón Canet continúa segundo en la tabla provisional del mundial pero a dos puntos del italiano Lorenzo dalla Porta (Honda), por eso reconoce que "de estar a 22 puntos a estar a 2 es otro mundo; la próxima carrera se afrontará de manera diferente pues hemos visto que si se quiere ganar un título hay que ganar de esta manera, como hacía Martín el año pasado, que es un gran piloto y tengo que aprender de él".



No obstante Arón Canet no quiere pensar en el título, y afirma que hay que ir "carrera a carrera, intentando luchar siempre por la victoria", para recordar sobre la siguiente cita, en Tailandia, que allí no ha corrido nunca, pues el año pasado tenía la escápula rota.



"En Tailandia no he corrido todavía; en Japón no sé si se puede hacer, Australia será en grupo, y quizás Malasia y Valencia tirando fuerte", enumeró Arón Canet sobre la posibilidad de volver a conseguir una victoria en solitario.