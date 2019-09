EFE



"Dicen que he tocado el verde antes, pero creo que no he ganado nada de tiempo y además me he ido por ahí para no tocarme con él porque le he comido mucho terreno", explicó Fernández, quien recordó que estaban muy tumbados y que se vio obligado a ir por fuera y pisar el verde. "Pero no he ganado, sino que he perdido tiempo, y he vuelto a atacar y le he pasado dos curvas después".



"Durante el tramo final de la carrera he cometido muchos pequeños errores y no era capaz de llegar a Diggia, pero él estaba tirando muy sólido y con pocos fallos y sabía que tenía que estar más cerca en las dos últimas vueltas porque si no estaba frito", explicó Augusto Fernández.



"La pista estaba muy delicada, te creías que ibas seguro y se cerraba delante, era como pilotar en hielo, todo el rato bailando, pero al final me he podido acercar las dos últimas vueltas, pensaba atacar antes, pero no tenía más porque no estaba lo suficientemente cerca así que le he metido en el 'garrote', en una frenada que es típica de meter la moto y ha salido bien", explicó de su última vuelta el pupilo de Sito Pons y segundo en la clasificación provisional del mundial.



Una vez más y quitando hierro a esa última vuelta con el italiano, señaló que éste "al principio me ha hecho un gesto de estar cabreado y le he pedido perdón, pero al final es la última vuelta, y aunque no está permitido todo, creo que no ha sido nada del otro mundo".



Fernández se encuentra a 26 puntos de Alex Márquez y por ello comentó que "es una victoria muy importante para el campeonato, he visto que Álex decidía conservar el tercero y yo me iba a conformar con el segundo, no me la quería jugar mucho porque el objetivo era recuperar puntos al líder, pero he visto la oportunidad y tampoco la quería desaprovechar".



"Es una victoria muy importante porque llegaremos a la gira asiática con opciones; por lo menos quería apretarle para que no lo tenga tan fácil y espero que si no lo gano -el mundial de Moto2-, que lo podamos luchar hasta el final", indicó Fernández.