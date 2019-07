Joan Mir lamenta no haber podido mantener el ritmo

EFE



"Me esperaba aguantar esas dos vueltas que me han faltado al final, porque me he quedado sin neumáticos y aun así, no es que haya tenido que quemar la rueda para estar con ellos, he estado detrás de las Ducati porque quería salvar el neumático, pero luego he visto que Fabio se estaba quedando y he pensado que era mi oportunidad, he pasado a Dovi y Petrucci, y he ido a por el podio, pero al final me he quedado sin neumático y me han pasado todos", lamentó Mir.



Al explicar las primeras vueltas de carrera, en las que ha llegado a ser líder, Joan Mir comentó: "Rins se había caído en la curva nueve, en la que yo me he colado; he hecho las dos de derechas y en las curva doce, que es a más de 200 km/h. se me ha cerrado la moto. Y después en la 15 me he colado. Así que he pensado 'tengo que parar que no voy a durar 2 vueltas'".



Mir dijo haberse puesto "nervioso", aunque enseguida aclaró que "más por el susto que he tenido que por otra cosa, pero ha habido un poco de todo".

"Recuerdo en el 2016 cuando empecé en el Mundial, la primera carrera que lideré fue como 'hostias', te pones delante y no ves a nadie, parece que te tiembla todo, y entonces tenía detrás a Fenati, a Navarro, y ahora tengo a Márquez, Viñales, y bueno, te pones un poco más nervioso porque sube el nivel", explicó Mir.



Pensando ya en la siguiente carrera, Joan Mir comentó que Alemania es un circuito que le gusta y aunque tiene muchas curvas de izquierdas y a él le gustan las de derechas es "un circuito que se me ha dado bien en el pasado, he ganado en Moto3 y el año pasado con la Moto2 estuve a punto de ganar, así que este año espero estar mejor que aquí. Habrá que ver cómo va la Suzuki allí".