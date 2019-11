Que el ritmo no pare y que nadie me despierte de este sueño! Campeonessss campeonesss oé oé oé! 🥇🏆

Don’t stop the rhythm and don’t wake me up from this dream! World Champion!#WinnerShot 🎯 #AM73WorldChampion@MotoGP pic.twitter.com/lpuE7gAkj5