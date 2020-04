UFC planea realizar sus eventos en isla privada

EFE

La competición en las artes marciales mixtas se reanudará el próximo 18 de abril después de que el presidente de la UFC, Dana White, afirmara que tiene todo listo para hacer las peleas en una isla privada y de esa manera superar la cuarentena por la pandemia del coronavirus.



White anunció a la cadena de televisión ESPN que la velada UFC 249, prevista para el 18 de abril, y que ahora tendrá como pelea estelar la de los pesos ligeros estadounidenses Tony Ferguson y Justin Gaethje, se compondrá de otros 11 combates y se celebrará "sí o sí".





Además adelantó que la velada será la primera de las peleas semanales que va a mantener su organización en los próximos dos meses en las que no habrá espectadores.



White explicó que trabaja en una isla privada de la que no ofreció ningún dato, pero que en la misma podrán llegar los peleadores extranjeros que no pueden entrar a territorio estadounidense.



El máximo dirigente de la UFC comentó que en la isla elegida, él mismo ya se ha pasado dos meses encerrado y por lo tanto trabaja en un proyecto que es factible de realizar.



"Tengo una isla. La infraestructura se está construyendo en este momento. Vamos a hacer todas nuestras peleas internacionales en esta isla", aseguró White.



"Cuando hagamos esta pelea el 18 de abril, internacional y en los Estados Unidos, vamos a comenzar a arrancar. La UFC volverá a funcionar, internacionalmente y aquí en los Estados Unidos", agregó.



White recordó que la salud y la seguridad de los peleadores es algo que les preocupa todo el tiempo, no solo cuando ha surgido la pandemia del coronavirus.



"Obviamente, esto ha hecho que nuestro trabajo sea un poco más difícil, pero haremos todo para que los deportistas estén seguros, como siempre lo hacemos. Muchas cosas serán diferentes", comentó White, quien se negó a dar detalles si estos serán sometidos a exámenes de COVID-19.



White también insistió que no se podía mantener por más tiempo a los deportistas metidos en sus casas sin poder entrenar de la manera que lo necesitan.



"La gente comenzará a perder la cabeza. Y tenemos que empezar a encontrar soluciones. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a mantener a todos a salvo, y nosotros vamos a lograr esto", aseguró White.