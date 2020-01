EFE

El entrenador del Inter Miami, el uruguayo Diego Alonso, dijo que su aspiración como el primer técnico del equipo del inglés David Beckham, es "ganar, ganar, ganar", y en el futuro también obtener la Liga de Campeones de la Concacaf, el torneo de clubes de fútbol más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

"Ese es mi objetivo", precisó Alonso horas previas al primer entrenamiento del equipo, que se realizó este lunes en la cancha de su estadio en Fort Lauderdale, al norte de Miami, que aún está en construcción.

El entrenador del nuevo equipo de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS, por sus siglas en inglés) aseguró que para vencer hay que primero entrenar.

"Para nosotros ganar es lo más importante, pero hay algo mucho más importante que ganar, que es prepararse para ganar. Cuando uno se prepara para ganar puede repetir porque sabe por qué está ganando, no son casualidades, son causalidades", manifestó el uruguayo en un vídeo difundido por el club.

Win. Win. Win.

The goals are clear to Diego Alonso.#InterMiamiCF pic.twitter.com/y8LyUcKiIa