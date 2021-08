GOAL

Andrea Pirlo dice que algún día estaría dispuesto a entrenar en la MLS, ya que busca poner en práctica las lecciones aprendidas durante su tiempo en la Juventus y aplicarlas en su próximo trabajo.

Pirlo estuvo solo una temporada al frente de la Juve antes de ser despedido este verano ante la llegada de Massimiliano Allegri.

El ex estrella de Italia dice que ahora está ansioso por su "próxima aventura", que posiblemente llegue en la MLS, donde pasó tres temporadas jugando para el New York City FC.

"No descarto nada", dijo Pirlo a The Athletic cuando se le preguntó sobre la MLS. "Es una gran liga. Veo a muchos entrenadores que vienen a la MLS de otros países. Tuve la suerte de jugar allí.

"Vi lo que hizo el USMNT en la Copa Oro, así que diría que el juego estadounidense está despegando. Muchos estadounidenses ahora juegan para los mejores clubes del mundo: Juve, Barcelona, ​​Chelsea. Si juegan en ese nivel, habla de su potencial".

A pesar de haber dejado la liga en 2017 tras su retiro, Pirlo dice que todavía está al tanto de lo que sucede en la MLS y el fútbol estadounidense en general.

"No veo todos los partidos, pero lo hago cuando puedo". “Miro a todos los equipos. Amo Nueva York, tenía un lugar allí antes de mudarme a Estados Unidos, pero me gusta todo sobre la MLS. Realmente disfruté de mi tiempo allí. Me llevé bien con el club, mis compañeros, la plantilla y los entrenadores que tenía.

"Fue una gran experiencia de vida, una gran experiencia futbolística también. Dos de mis hijos nacieron en Estados Unidos, así que es algo que siempre llevaremos con nosotros. Es como un hogar para ellos, una parte de nuestras vidas. Son estadounidenses".