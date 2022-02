EFE

Más de 7.000 millones de dólares invertidos en estadios. Fichajes galácticos como Zlatan Ibrahimovic, "Chicharito" Hernández o Carlos Vela. Vertical aumento de peticiones de entradas y planes de captación y desarrollo de talento. Un objetivo claro: "Tutear en diez años a la Premier o LaLiga". Son logros y desafíos de Alfonso Mondelo, director deportivo de la liga estadounidense desde 2010, la Marca España de la MLS.

"El plan es llegar a ser una liga que podamos mirar de tú a tú a la liga inglesa, española, alemana, italiana. Para eso el jugador norteamericano tiene que consagrarse como la base sólida de esta liga y luego hay que seguir atrayendo a figuras de Latino América y Europa", afirma Mondelo (Barakaldo, 1958) en una entrevista con EFE desde su oficina de Nueva York, a pocas horas del comienzo de la nueva temporada.



"En 2026, cuando los jugadores van a venir aquí para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, van a ver el nivel de las instalaciones y van a querer quedarse aquí. Ese puede ser el paso definitivo para atraer a las estrellas. Estamos en ese camino", añade el director deportivo, que tiene una experiencia de más de treinta años en el fútbol estadounidense.



EL 'SOCCER', TIERRA DE OPORTUNIDADES



Hasta hace menos de veinte años, la MLS tenía diez equipos y apenas había estadios dedicados al fútbol. Cuando Mondelo tomó la dirección deportiva, en 2010, la liga tenía 16 clubes. También gracias a su trabajo, Estados Unidos cuenta ahora con una cultura futbolística cada vez más importante y los inversores ya ven el 'Soccer' como una atractiva oportunidad de negocios.



"Los dueños se han comprometido a hacer crecer esta liga para que esté entre las más grandes del mundo. La inversión está dando sus frutos. Cuando comenzamos no había estadios, ahora tenemos 26. Ahora mismo un jugador que llega de Europa, encuentra instalaciones al nivel de los mejores clubes de Europa", afirma Mondelo.



Y hay un factor que encanta al director deportivo español: "Aquí cualquier equipo puede ganar. Se dice, si quieres perder dinero, apuesta en la MLS. Nunca sabes quién va a ganar. Al comienzo de cada temporada, aquí hay 28 equipos que empiezan creyendo que pueden ganar, y tienen esta oportunidad".



Obligado a colgar las botas por una grave lesión de rodilla, tras una carrera de futbolista en el Torrejón, Mondelo abrió una larga trayectoria americana. Tomó el mando en 1992 de la selección puertorriqueña, entrenó a los Long Island Rough Riders, a los Metro Stars o los Tampa Bay Mutiny, y entró con distintos cargos en la MLS.



DE HIGUAÍN, VELA Y CHICHARITO A ALMADA Y FLORES



Muy atento al desarrollo del fútbol hispánico, Mondelo destacó la importancia de la llegada de jóvenes talentos latinos a la MLS, como fue el caso del paraguayo Miguel Almirón, ahora en el Newcastle, o del argentino Thiago Almada, reciente fichaje del Atlanta United, y el peruano Edison Flores, del DC United.



Todos ellos, se suman a veteranos del nivel del argentino Gonzalo Higuaín, los mexicanos "Chicharito" Hernández y Carlos Vela o el venezolano Josef Martínez.



"Los latinos son jugadores de mucho carácter que ayudan en el desarrollo de la liga. Si ves a un jugador como Almirón, era relativamente desconocido, tuvo una etapa en Atlanta fenomenal, se dio a conocer, era un ídolo y luego dio el salto a Europa. Cada vez llegan más jugadores jóvenes que ven esta liga como una posibilidad de seguir creciendo", dijo.



En la actual MLS hay además dos técnicos españoles: Nico Estévez, con experiencia en el Valencia, dirige al FC Dallas, mientras que Miguel Ángel Ramírez entrena al Charlotte FC.



Una de las grandes satisfacciones de su dirección es ver cómo los niños estadounidenses ya ven en el fútbol una oportunidad para tener una buena calidad de vida, como el baloncesto o el béisbol.



"Hace años el niño jugaba al fútbol y la meta era ir a la universidad, de ahí, tenía que buscarse la vida. Hoy en día contamos con una selección completa que están jugando en las mejores ligas de Europa. Los niños empiezan a crecer como futbolistas cuando son muy pequeños, con miras al profesionalismo. Eso nunca se vio en este país", aseguró.



Y concluye con un aviso:"Creo que va a salir un súper crack en cuestión de tiempo en Estados Unidos. Christian Pulisic es un primer paso, pero él no tuvo la posibilidad de desarrollarse como los jóvenes de hoy en día. Ya no solo es el baloncesto o el béisbol, también el soccer les va a dar una buena calidad de vida".