EFE

El delantero uruguayo Nicolás Lodeiro, capitán y líder de los Sonders FC de Seattle, que el domingo jugaron la gran final de la MLS Cup, contra el Toronto FC, declaró, este jueves, que su compatriota Luis Suárez, que milita en el FC Barcelona, llegará al fútbol estadounidense cuando concluya su etapa con el equipo español.



Lodeiro declaró que sólo es cuestión de tiempo para que Suárez juegue en la MLS.



"Quiere venir a la MLS", declaró Lodeiro. "Siempre me pregunta sobre la liga. Su sueño era jugar para el Barcelona. Está jugando a un gran nivel y se siente cómodo allí".

Suárez ha sido objeto de rumores durante mucho tiempo que lo vinculan con un traslado a la MLS y Lodeiro no ha ocultado su deseo de llevar a su compatriota a la liga.



Mientras estaban juntos con la selección en 2017, Lodeiro incluso le regaló a Suárez una camiseta de los Sounders FC de Seattle, bromeando que su compañero de equipo se uniría a él.



"Tarde o temprano vendrá a la MLS. Bueno, con suerte", comentó Lodeiro. "A él le gusta la liga. Siempre me pregunta cosas al respecto. Ojalá también pueda jugar para Seattle Sounders. Puede ser una tarea más difícil. Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que él esté aquí ".



Suárez, de 32 años, ha marcado 137 goles en 172 apariciones en la Liga desde que se unió al Barcelona desde el Liverpool en 2014.



Mientras tanto, Lodeiro ha sido una revelación desde que se unió a Seattle en 2016. El creador del juego ha inspirado a los Sounders a tres finales de la Copa MLS en cuatro años, incluyendo ganar el título en 2016.



Y Suárez puede tomar una pequeña parte del crédito por el éxito de Lodeiro.



Con Lodeiro luchando por comunicarse con el Gerente General de los Sounders, Garth Lagerwey, mientras negociaba su transferencia durante un campamento internacional, Suárez tomó el teléfono y actuó como traductor.



"Me dijo que tal vez venga en siete años", comentó Lagerwey en tono de broma. "Esa fue su cita, así que tal vez es cuando se agota su contrato ... Le dije que nos encantaría tenerlo cuando esté listo"