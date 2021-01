EFE

El club Inter Miami CF hizo oficial este martes el fichaje de inglés Phil Neville como su nuevo entrenador, tras semanas de rumores que lo ponían al frente de este equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El exfutbolista del Manchester United asumirá las riendas del primer equipo de este club, uno de cuyos dueños es su amigo David Beckham, tras dos años como entrenador de la selección femenina de Inglaterra, cargo que dejó este martes.

"Este es un club muy joven con muchas promesas y ventajas, y estoy comprometido a retarme a mí mismo, a mis jugadores y a todos los que me rodean para crecer y construir una cultura de fútbol competitiva de la que todos podamos estar orgullosos", señaló Neville en declaraciones recogidas en un comunicado del club.

"I am incredibly delighted for this opportunity to coach #InterMiamiCF... This is a very young club with a lot of promise and upside, and I am committed to build a competitive soccer culture we can all be proud of"- Head Coach, Phil Neville