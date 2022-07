EFE

El galés Gareth Bale, que acaba de fichar por el LAFC de Carlos Vela pero que aún no ha sido presentado oficialmente, acudió este viernes al estadio Banc of California para animar a su nuevo equipo en el derbi angelino frente al LA Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández.



Con camiseta blanca y muy sonriente, Bale pisó el césped en la antesala del partido y saludó a los aficionados del LAFC, que le dieron la bienvenida con una gran ovación.



El exjugador del Real Madrid también escuchó los primeros cánticos con su nombre de los seguidores del fondo norte (The 3252), la grada de animación del equipo.





El LAFC anunció este viernes que la presentación oficial y la primera rueda de prensa de Bale en Los Ángeles (EE.UU.) tendrá lugar el lunes.



Cinco veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, Bale, de 32 años, guió este junio a Gales al segundo Mundial de su historia al derrotar a Ucrania en la repesca para Catar 2022.



Con su aterrizaje en la MLS, Bale se ha unido a un conjunto que, hasta el momento, es el mejor de la liga en esta temporada y que lidera la Conferencia Oeste.



Esta no es el único movimiento reciente del LAFC ya que el equipo que entrena Steve Cherundolo anunció también en junio la incorporación de Giorgio Chiellini, gran referente defensivo del Juventus y la selección italiana.



Los fichajes de Bale y Chiellini apuntalan un gran proyecto en la MLS de un LAFC que se ha movido con mucha audacia en los despachos en las últimas semanas y que también firmó recientemente la renovación de su gran estandarte, el delantero mexicano Carlos Vela.