EFE

Tras 17 temporadas en Juventus, el central italiano Giorgio Chiellini fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Los Ángeles FC de la MLS y aseguró que el conjunto en el que compartirá vestuario con Carlos Vela y Gareth Bale es el sitio ideal para él en este punto de su trayectoria.



"Estoy emocionado. Es un nuevo capítulo de mi vida (...). Estoy completamente convencido de que este equipo es el equipo perfecto para mí", dijo el defensa a los medios.



"He empezado a entender la organización detrás de este club. Ellos me querían de verdad. Tuve esta sensación desde el principio y estoy muy orgulloso de estar aquí. Estoy seguro de que puedo aportar cosas a este equipo pero estoy totalmente convencido de que recibiré mucho más de lo que dé", señaló antes de remarcar que su objetivo principal es traer un título a la ciudad californiana.



Nueve veces campeón del 'Scudetto' (nueve ligas consecutivas de 2012 a 2020) y miembro destacado de la selección italiana que conquistó la Eurocopa de 2020, Chiellini ha firmado con LAFC hasta el final de la temporada 2023.



Este referente de la defensa de Juventus y del combinado italiano en la pasada década aterriza ahora en la MLS en un equipo que, hasta el momento, es el mejor conjunto de esta temporada.



Con 33 puntos, Los Ángeles lidera la Conferencia Oeste con cuatro puntos de ventaja y un partido menos que Real Salt Lake, que es segundo.



"Estamos en lo mas alto y queremos terminar en lo más alto, pero es un viaje largo", dijo el jugador de 37 años al apuntar que la MLS "ha crecido" en los últimos tiempos.



Para esa travesía, LAFC se ha movido con excepcional audacia en el mes de junio ya que, además del fichaje de Chiellini, ha cerrado la incorporación del galés Gareth Bale y renovó el contrato con el mexicano Carlos Vela, el buque insignia de este proyecto que dio sus primeros pasos en 2018.



"Estoy muy feliz con la renovación de Carlos. Por supuesto, esto es una señal de que quiere quedarse y ganar con este equipo", apuntó Chiellini.



El italiano indicó asimismo que veteranos como Vela y él deben guiar a los más jóvenes para crear en LAFC "una buena mezcla de experiencia y entusiasmo".



"El equipo es fantástico. No tengo que cambiar nada o hacer algo especial. Solo ser lo que soy", argumentó.



"No quiero ser el mejor jugador del equipo. Quiero ser Giorgio, quiero ayudar al equipo (...). Quiero añadir mis habilidades, mi energía y mi experiencia", indicó Chiellini en referencia a que quiere ser visto como "un buen tipo que da el cien por cien todos los días".



Chiellini abordó con ironía el hecho de que, tradicionalmente, la mayoría de fichajes estrella internacionales en la MLS han sido de atacantes y no de defensas.



"Los delanteros sirven para vender entradas, pero los defensas sirven para ganar ligas", comentó entre risas.