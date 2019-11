Thierry Henry será el entrenador del Montreal Impact

GOAL

Thierry Henry ya tiene nuevo trabajo. Es que este jueves, de manera oficial, se confirmó que será el entrenador del Montreal Impact por las siguientes dos temporadas.

"Es un honor entrenar al Montreal Impact y regresar a la MLS. Es una liga que conozco bien, en la que tuve algunos momentos muy agradables. Estar en Quebec, en Montreal, que tiene un enorme patrimonio multicultural, es extraordinario. Siempre he estado pendiente del club y ahora estoy aquí ", declaró el francés, luego de que se confirmara la noticia.

El campeón del mundo en Francia 98 no tiene aún tanta experiencia como DT: estuvo en la Academia del Arsenal, fue asistente en la Selección de Bélgica durante dos años y estuvo al frente del Mónaco en 20 partidos.

I’m delighted to announce that I have become the new head coach of the Montreal Impact. I’m excited for this challenge in such a multicultural and diverse city. I can’t wait to be back on the side lines. #greattobeback #IMFC #MLS pic.twitter.com/MymS1OAC9S