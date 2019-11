El Inter Miami de Beckham ficha a cinco jugadores

EFE

El Inter Miami FC, el equipo que dirige David Beckham y debutará en 2020, escogió cinco jugadores de una lista de más de 200 a los que los clubes de la Major League Soccer (MLS) de EE.UU. dejaron libres: Ben Sweat, Alvas Powell, Lee Nguyen, Luis Argudo y Bryan Meredith.

El lateral Sweat proviene del New York City FC, donde ha jugado las tres últimas temporadas; el defensa Powell viene del FC Cincinatti; Nguyen era mediocampista de Los Angeles FC y Luis Argudo ocupaba la misma posición en el Columbus, mientras que Meredith fue portero del Seattle Sounders.

"Estamos encantados de cómo hemos completado este paso. Estamos ganando impulso antes de la temporada 2020", dijo el director deportivo del Inter Miami, Paul McDonough.

Welcome to your new home.@jaychappers, @ulloa_victor, Kiesewetter & @georgeacostaa where presented for the first time to #InterMiamiCF fans at the Expansion Draft party presented by @Heineken pic.twitter.com/eMGb0aDY5F