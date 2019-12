Diego Alonso es el primer entrenador del Inter Miami

GOAL

El Inter Miami ha anunciado a Diego Alonso como el primer entrenador en la historia del club.

El entrenador uruguayo liderará al equipo de expansión en su primera temporada en la MLS en 2020, que comienza con un partido en casa contra LA Galaxy el 14 de marzo.

Muchas gracias por la bienvenida!!!

Estoy muy emocionado y orgulloso de ser parte de @InterMiamiCF



Thank you very much for the welcome!!!

I’m very excited and proud to be part of @InterMiamiCF https://t.co/A9H6oKIoY8