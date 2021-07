PSG.FR

El nuevo centrocampista del Paris Saint-Germain, el internacional holandés Georginio Wijnaldum, habló de su nuevo desafío en el cuadro parisino.

"Me siento muy bien, me he unido a un gran club, que tiene excelentes jugadores en su equipo. París es una ciudad hermosa, con simpatizantes increíbles, lo sé porque ya he jugado contra París en el Parque de los Príncipes. Es un día enorme para mí y mi familia, porque es el comienzo de una nueva aventura", aseguró.

¿CUÁL FUE SU MOTIVACIÓN PARA UNIRSE AL PSG?

"Estaba al final de mi contrato, varios clubes me contactaron. Cuando París se acercó a mí, todo salió muy bien, y rápidamente sentí el deseo de unirme a Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino ya me había contactado en el pasado, para intentar ficharme por el Tottenham, así que ya había hablado mucho con él. Todo el club me hizo sentir que realmente me querían, lo que jugó un papel importante en mi decisión ".

🆕📽️



💬 @GWijnaldum: “Es un sentimiento fuerte, me uno a un gran club, que tiene grandes jugadores en su plantilla."#VamosParis ❤️💙 pic.twitter.com/dpEnPYTjGP — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 22, 2021

EL ENTRENADOR QUIERE UN ESTILO DE JUEGO MUY OFENSIVO. ¿CÓMO SE SIENTE AL RESPECTO?

"Cuando estaba en Liverpool, solíamos jugar con un enfoque real en el ataque, que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Jugar al ataque es una filosofía que me conviene, y el París Saint-Germain es un equipo que juega así. Es un tipo de fútbol que me encanta y que me sienta bien ".

SU MENTALIDAD GANADORA

"He demostrado en los clubes que he jugado que soy un jugador que quiere ganar. Tengo la mentalidad de siempre querer hacerlo mejor, y aprender de mis compañeros de equipo y mis entrenadores. Intentaré llevar esta mentalidad al equipo e integrarme en el equipo lo más rápido posible ".

PARÍS ESTÁ PROGRESANDO EN LA ESCENA EUROPEA CADA TEMPORADA. ¿ES IMPORTANTE PARA USTED UNIRSE A UN PROYECTO QUE BUSCA CRECER?

"Ganar títulos es muy importante, es lo que todos queremos lograr como futbolista. Y París quiere ganar, es un club que ha progresado mucho a lo largo de los años, que ha jugado en una final de la Liga de Campeones y también hizo la final de cuatro el año pasado. Creo que el proyecto es genial, y estamos construyendo un equipo para cumplir con estos objetivos ".

USTED LLEVARÁ AL CAMPO DEL PARC COMO PARISINO...

"No puedo esperar para experimentar el Parque de los Príncipes como un jugador del París Saint-Germain. Cuando jugué aquí en la Liga de Campeones con el Liverpool, quedé muy impresionado. Recuerdo que los fans nunca se rindieron y apoyaron a su equipo durante los 90 minutos. París ganó el partido 2-1, y los aficionados jugaron un papel enorme en el partido ".