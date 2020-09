ES.PSG.FR

El técnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, respondió a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa previa al partido, antes de enfrentarse al Lens por la segunda jornada de la Ligue 1.

EL GRUPO

“Los 7 jugadores positivos de COVID estarán ausentes. Kalimuendo llegó lesionado de la selección, veremos con él en los entrenamientos cómo se siente. Tenemos varios jugadores sub-19 disponibles y Rico no está autorizado. Espero que Draxler, Kehrer, Dagba, Bulka y Bakker estén en buena forma. Esperamos recuperar algunos jugadores para el domingo, pero tendremos que empezar con pequeños entrenamientos individuales. Lo más importante es la salud de los jugadores, hay que gestionar estas situaciones con mucha responsabilidad ”.

🎙️ Thomas Tuchel: "La situación es un poco difícil, pero hemos hecho un buen entrenamiento para prepararnos para este #RCLPSG con los jugadores disponibles".#VamosParís 🔴🔵 https://t.co/UOOscBbkzs — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 9, 2020

LA PREPARACION

“Les dimos vacaciones a los jugadores porque lo necesitaban, después de 20 días juntos, hay que descansar, aclarar la cabeza. Estamos trabajando para encontrar soluciones, es más complicado con 7 jugadores ausentes. Entrenamos en grupos reducidos y no jugamos partidos amistosos. Tenemos que encontrar soluciones y lo haremos para mañana, como siempre lo hacemos ”.

LENS

“Jugaron un primer partido muy bueno contra el Niza, podrían haber ganado. Juegan 5-2-1-2, juegan compacto en el medio y atrás, su defensa es activa e intensa. Es un estadio histórico, con una gran hinchada, y es triste no poder jugar allí en condiciones clásicas. No será fácil, nuestro último partido fue la final de la Champions League, será difícil encontrar el ritmo enseguida, tendremos que dar lo mejor en el campo, pero no podremos estar al máximo. Será un partido difícil y reñido, queremos ganar todos los partidos, tengo confianza en mis jugadores, ¡haremos lo mejor que podamos! ”.

VERRATTI

“Ha hecho todo el entrenamiento con nosotros, se siente bien, no está completamente al 100%, pero está listo para jugar. Quizás no 90 minutos pero su progresión es buena. También tenemos que tener cuidado con él, porque no podemos usarlo sin parar durante 10 días, también tenemos que tener cuidado. Es muy positivo y muestra muchas cosas hermosas ”.

ESTADO DE ANIMO

“Es un poco extraño empezar la temporada con este partido tan difícil en Lens, estamos saliendo de varias finales. Sin realmente tener tiempo para prepararse y ponerse a prueba. Pero siempre estoy feliz de volver al terreno con mis jugadores, pero comenzar directamente con un partido competitivo, y en Lens, será complicado ”.