Un triplete del delantero argentino Darío Benedetto permitió al Olympique de Marsella afianzarse en la segunda posición de la Liga francesa, al imponerse este viernes por 2-3 al Nimes en un encuentro en el que el "Pipa" demostró sus dotes como goleador.

En el primer tanto del conjunto marsellés, el internacional argentino evidenció su oportunismo al remachar a las redes un centro del centrocampista Bouna Sarr y en el segundo, dejó clara la calidad que atesora con una sutil vaselina.

El exjugador del Boca Júniors controló con el pecho un magnífico centro de Dmitri Payet para plantarse completamente solo en el área rival y superar por alto con un delicado toque la salida del portero del Nimes Paul Bernardoni.

⏱ 90+3' #NOOM 2⃣-3⃣



¡FINAL DEL PARTIDO!



Tri-ple-te del @PipaBenedetto 🇦🇷 para llevarnos los 3 puntos de regreso a Marsella 💪 pic.twitter.com/Ptup9yMOdr — Olympique Marseille (@OM_Espanol) February 28, 2020

Dos goles que sirvieron al Marsella para dar la vuelta antes de llegar al descanso a un marcador en el que los locales se habían adelantado a los cinco minutos de juego con un gol del argelino Zinedine Ferhat, que no desaprovechó un balón muerto en el área para firmar el momentáneo 1-0.

Pero si algo ha demostrado este curso el conjunto del portugués Andre Villas-Boas es su solidez como visitante, tal y como atestiguaban los siete encuentros consecutivos a domicilio -cinco victorias y dos empates- sin conocer la derrota con los que llegaba a la contienda el conjunto marsellés.

Una racha que se encargó de prolongar en su visita al estadio de Costieres el atacante Darío Benedetto, que volvió a mostrar su voracidad en la segunda mitad al establecer el definitivo 1-3 al enviar a la red una falta botada por Payet que le cayó a los pies al argentino tras varios rebotes.

Tres tantos que demostraron que el internacional albiceleste se encuentra ya perfectamente recuperado de las molestias en el tendón de Aquiles que le habían impedido disputar dos de los últimos cuatro partidos.

Esa mejoría física vino acompañada por la recuperación del instinto goleador del delantero argentino, que con el triplete firmado este viernes ante el Nimes suma ya cuatro dianas en las tres últimas jornadas del campeonato francés.

Una racha que no sólo confirmó a Benedetto como el máximo goleador del Olympique de Marsella con un total de once tantos, sino que permitió a los de Villas-Boas aumentar a once puntos su ventaja sobre el tercer clasificado, el Rennes, que visitará el sábado el campo del colista, el Toulouse.

No mucho más arriba, en el antepenúltimo puesto, figura el Nimes, que con la derrota encajada este viernes seguirá ocupando una jornada más la plaza de la eliminatoria de descenso.