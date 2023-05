EFE

En la lucha por Europa, uno de los beneficiados de la Jornada 37 de la Ligue 1 fue el Rennes, que ganó 2-0 a un rival directo como el Mónaco para instalarse en la quinta plaza y sacar de las posiciones continentales al cuadro del Principado.

Los aciertos de Lovro Majer y de Amine Gouiri en la segunda parte fueron suficientes para agarrarse a la plaza de Conference League y dejar al Mónaco, de momento, sin nada.

El Lille también se jugaba mucho en su encuentro frente al Nantes, uno de los dos implicados, junto al Auxerre, en la pelea por abandonar la última plaza de descenso. Tenía que ganar para seguir en la pelea por la cuarta plaza que da acceso a la Europa League y lo consiguió en el último suspiro.

El Nantes planteó batalla y se adelantó al cuarto de hora con un tanto de Quentin Merlin, que aprovechó un error defensivo para dar esperanzas a su equipo. Sin embargo, el Lille reaccionó con dos penaltis transformados por Jonathan David, el segundo con polémica.

El VAR intervino para decidir una pena máxima que en primera instancia erró el futbolista canadiense. Sin embargo, el árbitro mandó repetir el lanzamiento porque el portero Alban Lafont no tenía los pies en la línea de gol en el momento del disparo. David repitió y a la segunda no falló para colocar al Lille en la cuarta plaza con un punto de ventaja sobre el Rennes y el Mónaco. El Nantes, ya no dependerá de sí mismo para mantener la categoría.

El Auxerre será el equipo que dicte sentencia. También falló, empató 1-1 en su visita al Toulouse, pero por lo menos sumó un punto con el que sigue fuera de los puestos de peligro. De cara a la última jornada tendrá una ventaja de dos unidades sobre el Nantes, que recibirá al colista, el Angers. El Auxerre, acabará ante su afición frente al Lens. Sólo uno se salvará y el otro acompañará al Angers y al Ajaccio a la Ligue 2.

El descendido Angers venció 2-1 a un Troyes, en un partido sin nada que resolver. Misma tónica tuvo la victoria del Clermont 2-0 sobre el Lorient, ambos en la mitad de la tabla sin aspiraciones ni urgencias.

El Niza venció 2-3 al Montpellier sin esperanzas de alcanzar ningún puesto privilegiado, a los que renunció hace varias jornadas con un bajón de rendimiento.