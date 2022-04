EFE

Sergio Ramos, defensa central español del París Saint-Germain, afirmó en una entrevista con el ex futbolista francés Ludovic Giuly en la plataforma 'Amazon Prime Francia' que le quedan "entre cuatro o cinco años más" como futbolista de "alto nivel".

A la pregunta de cuánto tiempo de profesional cree que le queda, Ramos afirma: "Entre cuatro o cinco años más a alto nivel. Y luego, vivir otra experiencia. Aquí, en París, tengo dos años (de contrato). Intentaremos que sean tres; uno más. Luego ya veremos. Mientras el físico me aguante, creo que la cabeza está muy bien focalizada".



Sobre si puede elegir entre ser el mejor del mundo o jugar en el mejor equipo del mundo, Ramos contesta: "Prefiero jugar en el mejor equipo del mundo porque al final el fútbol es un deporte colectivo y se trata de ganar todos. Antes de ser individualmente el mejor del mundo prefiero jugar campeonatos del mundo, Champions... Siempre necesitas el trabajo de tu equipo".



Al ser cuestionado si prefiere jugar por su club o por su país, Ramos afirma: "El sentimiento de tu patria, de tu país... siempre es algo muy, muy grande. Después, tu equipo es al que te debes. Tienes que jugar bien en tu equipo para ir a tu selección. Es un sentimiento similar, pero a la vez diferente. No me podría quedar con el de mi equipo o con el de la selección. Son los dos sentimientos únicos. Sí es verdad que con el de la selección puedes aspirar a ser campeón del mundo".