En su pelea por convertirse en el jugador con más títulos de la historia del fútbol, el argentino Lionel Messi dio un paso adelante tras ganar este sábado la Ligue 1 para colocarse a tres de distancia del hombre más laureado, el brasileño del Barcelona Dani Alves, que suma 42.

El empate del París Saint-Germain con el Lens con un golazo de Messi otorgó al cuadro parisino el título de Liga. Inalcanzable por el Olympique Marsella, el equipo de Mauricio Pochettino consiguió una victoria que no esconde su curso errático por no haber podido pasar de los octavos de final de la Liga de Campeones, su gran objetivo del curso.



Pero dentro de esa decepción, el PSG se permitió una alegría casi monótona, ya que en la última década se ha proclamado campeón en ocho ocasiones. Sólo el Mónaco, en el curso 2016/17, y el Lille, la temporada pasada, rompieron su hegemonía.



Este año, será el único título que celebren los hombres de Pochettino. En la Copa de Francia, fueron eliminados por el Niza en octavos de final; en agosto, perdieron la final de la Supercopa 1-0 ante el Lille; y en la Liga de Campeones, el Real Madrid acabó con su aventura continental en octavos de final.



Messi ha dejado escapar tres competiciones con las que podría haber igualado al jugador más laureado de la historia, Dani Alves, que logró su último título en los Juegos Olímpicos de Pekín, donde consiguió la medalla de oro. Este año, en el Barcelona, no logrará ninguno.



Alves, en total, ha ganado 5 títulos con el Sevilla: una Copa del Rey, una Supercopa de España, 2 Copas de la UEFA y una Supercopa de Europa; 23 con el Barcelona: 6 Ligas, 4 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes; 2 con el Juventus: una Liga y una Copa; 6 con el PSG: 2 Ligas, una Copa de la Liga, 2 Supercopas de Francia y una Copa; y 6 con Brasil: Copa América 2007 y 2019, Copa Confederaciones 2009 y 2013, Mundial sub-20 2003 y Oro en Tokio 2020.



Messi tiene tres menos. La Liga de Francia se une a los 35 que consiguió en el Barcelona (diez Ligas, siete Copas del Rey y ocho Supercopas de España) y a los tres que logró con Brasil (Copa América 2020, Mundial sub-20 2005 y Oro Olímpico en Pekín 2008).



El astro argentino tiene tiempo para superar a su excompañero del Barcelona. Si alarga su carrera como el defensa brasileño, que aún está en activo con 38 años, tiene cuatro por delante para superar un registro estratosférico sólo al alcance de los elegidos.